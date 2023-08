Keine Sorge: Eure schlüpfrigen Spielereien in Baldur’s Gate 3 können Mitspieler nicht beobachten

Außerdem ist es auch toll, dass die Möglichkeit besteht, intime Szenen zu teilen. So könnt ihr sie gemeinsam erleben und niemand verpasst Szenen in diesem Playthrough – auch wenn vermutlich jeder mehrere Runs starten wird. Darauf habe ich auf jeden Fall Lust.

Spontan teilen: Wenn ihr lieber spontan eure schmutzigen Geheimnisse offen legen möchtet, dann klickt das auftauchende Kästchen in der unteren linken Ecke des Bildschirms an – und der Haken für private Momente verschwindet. Die Option müsst ihr dann allerdings bei jeder Szene erneut bestätigen. Jede Szene kann im Koop-Modus privat gestellt werden.

So können eure Mitspieler intime Szenen miterleben: Die Einstellung für „Private Momente teilen“ ist standardmäßig ausgestellt. In den Einstellungen, unter Benutzeroptionen, könnt ihr diese Option aktivieren und eure Romanzen mit Mitspielern teilen. An derselben Stelle findet ihr auch die Einstellung: Darstellung von Nacktheit und filmischer Nacktheit. Schließlich lassen sich die Geschlechtsorgane frei anpassen.

Was ihr mit diesen Genitalien alles so anstellt, bleibt ebenfalls euch überlassen. Das Spiel liefert euch haufenweise Optionen für Romanzen . Eure schmutzigen Spielereien sind aber standardmäßig vor neugierigen Blicken geschützt.

In Baldur’s Gate 3 sind Sex und romantische Beziehungen ein großes Thema. In der Vollversion gibt es nun die Möglichkeit selbst zu entscheiden, ob eure Mitspieler zu Spannern werden dürfen.

