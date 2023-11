Nur 3 % der Spieler haben einen der seltensten Erfolge in Baldur’s Gate 3: Darum solltet ihr ihn holen

Und das ist etwas, das Baldur’s Gate 3 so besonders macht. Bei den Golden Joystick Awards hat das Spiel sogar so viele Auszeichnungen gewonnen, dass der Chef sie kaum tragen konnte:

Warum lohnt sich der Erfolg? Die Anfangsstunden in Baldur’s Gate 3 und die ersten Begegnungen mit den Tieflingen sorgen dafür, dass man sich als Spieler dafür verantwortlich fühlt, sie nicht zurückzulassen – zumindest erging es mir so. Als Spieler trifft man hier und da auf einzelne Tieflinge, die einfach ihr Leben leben, ihrem Alltag nachkommen und Beziehungen eingehen.

In Baldur’s Gate 3 kloppen sich Spieler darum, wer am schnellsten anzügliche „Bärenliebe“ startet

Erst nach Beenden des Spiels ploppt der Erfolg „Aus tiefstem Herzen“ /„Leave No One Behind“ auf. Laut Steam haben ihn bisher nur 2,9 % der Spielerinnen und Spieler erhalten.

In dem Video findet ihr Tipps zu nützlichen Features, die euch das Leben in Baldur’s Gate 3 erleichtern:

Spoilerwarnung: In diesem Artikel geht es um ein Ende von Baldur’s Gate 3 und beinhaltet Spoiler zu allen Akten, was die Quests mit den Tieflingen betrifft.

Auch die Gruppe der NPC-Tieflinge spielt eine wichtige Rolle im Verlauf des Spiels. Um den Erfolg „Aus tiefstem Herzen“ (englisch: „Leave No One Behind“) zu erreichen, müsst ihr alle Tieflinge retten, die wichtig für den Verlauf sind.

In Baldur’s Gate 3 gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Hauptstory und Nebenquests zu bewältigen. So steht ihr bereits in Akt 1 vor wichtigen Schlüsselmomenten mit NPCs, die Einfluss auf die gesamte weitere Geschichte haben.

Den Erfolg „Aus tiefstem Herzen“ (englisch: „Leave No One Behind“) haben bisher nur 3 % der Spieler von Baldur’s Gate 3 auf Steam erreicht. Warum ihr euch den Erfolg sichern solltet und wie ihr das schafft, erfahrt ihr auf MeinMMO.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to