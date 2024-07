YouTube: 19-Jähriger zeigt den Stunt, der die Karriere von Thomas Gottschalk beendete

Darren „IShowSpeed“ Watkins Jr. ist mit 19 Jahren extrem beliebt bei einer recht jungen Zielgruppe auf YouTube. Er macht regelmäßig mit fragwüridgen Aktionen und Skandalen auf sich aufmerksam – auf Twitch war er dafür sogar zeitweise gebannt. Jetzt zeigt er einen besonders waghalsigen Stunt.

Wer ist der YouTuber? Der 19-jährige IShowSpeed taumelt geradezu von einem Skandal zum nächsten, ist mit seiner aufgedrehten Art aber extrem erfolgreich auf YouTube. So machte er damit von sich Reden, kleine Kinder anzubellen.

Der YouTuber war jedoch auch schon in ernstere Kontroversen verwickelt, etwa ein sexistischen Ausraster im Shooter Valorant oder der Versuch, seinen Fans mit einem Fake-Ronaldo eine Krypto-Währung anzudrehen. Jetzt hat er einen besonderen Stunt veranstaltet.

Video zeigt, wie IShowSpeed über heranfahrendes Auto springt

Was für ein Stunt war das? Am 25. Juli 2024 postete IShowSpeed ein Video, in dem er augenscheinlich aus dem Stand über seinen heranfahrenden Lamborghini springt, der komplett im Stil seines großen Idols Cristiano Ronaldo gestaltet ist.

Bei vielen Zuschauern hierzulande düften da Erinnerungen an Samuel Koch wach werden, der 2010 als Kandidat der bekannten Sendung „Wetten, dass..?“ verunglückte, als er über ein heranfahrendes Auto sprang. Auffällig ist auch, dass in beiden Fällen der Vater des Springenden am Steuer saß. Koch ist seit dem Sturz vom Hals abwärts querschnittsgelähmt.

Nach dem Unfall wurde die Show abgebrochen, in der darauffolgenden Ausgabe von „Wetten, dass..?“ gab Moderator Thomas Gottschalk bekannt, dass die laufende Staffel seine letzte sein werde. Zwar ist er noch im Fernsehen und Radio aktiv, aber die ganz großen Shows gab es nach „Wetten, dass..?“ nicht mehr.

IShowSpeed überstand die Aktion jedoch unbeschadet. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Alles nur fake?

Wie fallen die Reaktionen aus? Auf X, ehemals Twitter, lassen sich die Reaktionen auf den Stunt im Wesentlichen in drei Lager aufteilen:

Einige Leute betonen, wie gefährlich die Aktion ist und fürchten sogar, dass sie junge Menschen zum Nachahmen ermutigen könnte.

Andere zeigen sich – teilweise offenbar wider Willen – beeindruckt von der sportlichen Leistung des 19-Jährigen.

Und dann gibt es noch die Zuschauer, welche das Video für bearbeitet und den Stunt für fake halten.

Diese Unsicherheit, wie viel echt und was inszeniert ist, schwingt bei vielen Aktionen von IShowSpeed mit: Etwa, als er nach einem vermeintlichen Fake-Anruf bei der Polizei augenscheinlich tatsächlich festgenommen wurde oder „versehentlich“ einen digitalen Hut kaufte und total ausrastete.

IShowSpeed beharrt darauf, dass der Sprung echt sei und setzt sogar noch einen obendrauf: Auf seinem alternativen X-Account behauptet er, den Stunt sogar gleich dreimal absolviert zu haben, da die Kamera-Drone die ersten beiden Versuche nicht aufgezeichnet habe.

Der Video-Editor des YouTubers schwört „bei seinem ganzen Leben“, dass die Aktion wirklich so stattgefunden habe und liefert zwei weitere Clips mit anderen Perspektiven:

Der Unfall bei “Wetten, dass..?” führte damals zu einer Diskussion über einen Zusammenhang zwischen immer größerer Risikobereitschaft und Einschaltquoten (via Süddeutsche Zeitung). Diese Verbindung scheint auch IShowSpeed erkannt zu haben, denn sein Video auf X wurde 45 Millionen Mal gesehen – das ist nochmal deutlich mehr als seine anderen Posts.

