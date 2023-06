Peaky Blinders: The King’s Ransom ist ein VR-Spiel zur beliebten Netflix-Serie. Im Trailer zeigen die Entwickler, was euch 2023 erwartet.

In der Tat scheint IShowSpeed für Ronaldo eine ganz neue Schicht an potenziellen Fans (und Merchandise-Käufern) erschlossen zu haben und er musste sich dafür nur ein paar Augenblicke bespringen lassen.

Er hat ein jüngeres Publikum dazu gebracht, Ronaldo zu kennen, so seh ich das zumindest. Ihr könnt jetzt so oft „Typisch Ami“ sagen, wie ihr wollt. Egal.

In einem Video der Aktion sieht man (via youtube ), dass IShowSpeed vor Ronaldo niederkniet und „Ich liebe dich“ ruft, ihn umarmt und ihn dazu zwingt, eher halbherzig sein „SIU“ zu machen. Speed zeigt ihm sogar seinen tätowierten Oberarm als Beweis für seine unsterbliche Verehrung.

Am Samstagabend, dem 17.6., ging ein Post auf Twitter viral: Der 18-jährige YouTube-Star IShowSpeed hat endlich sein Idol, Cristiano Ronaldo, getroffen. Der Tweet wurde 90 Millionen Mal angezeigt. Warum das so eine große Sache für Ronaldo ist, erklären wir auf MeinMMO.

