17-jähriger YouTuber will PS5 verschenken und Ronaldo treffen, dreht Fans aber miesen Krypto-Coin an – Fliegt auf

Der erst 17-jährige US-Amerikaner Darren „IShowSpeed“ Watkins ist ein Phänomen im Internet. Er hat über 13 Millionen Abos auf YouTube, sein Song zur Fußball-WM erreichte 19 Millionen Aufrufe, auch auf TikTok ist er riesig. Aber er baut immer wieder ziemlichen Mist: In einem Stream am 16.11. kündigte er an, PlayStation-5-Konsolen zu verschenken und Cristiano Ronaldo zu treffen, aber tatsächlich ging eine Werbung für eine Krypto-Währung ziemlich daneben.

Wodurch fällt IShowSpeed auf? IShowSpeed fiel bislang durch zwei Dinge auf:

Er hat extremen Erfolg. Innerhalb von kürzester Zeit schaffte er es mit seinem wilden Content-Mix auf über 10 Millionen Abonnenten auf YouTube. Er spielte Games, rappte, sprach über Fußball und zeigte seinen Lebensstil. Seinen Run auf YouTube befeuerte er mit kurzen Clips über TikTok.

Gleichzeitig greift IShowSpeed aber auch ständig ins Klo: Er schrie eine Spielerin sexistisch zusammen, bellte einen kleinen Jungen in Fortnite an oder leakte aus Versehen die Telefon-Nummer eines Fußballprofis des FC Bayern. Und das war nur ein kleiner Ausschnitt, fast wöchentlich geht ihm irgendeine Aktion daneben.

Seine Fans verteidigen IShowSpeed oft damit, dass der sehr jung sei und nur so kritisch gesehen werde, weil er schwarz ist, viele seiner Kritiker aber weiß. IShowSpeed selbst sagt immer wieder: Ja, er mache Fehler. Er sei aber auch sehr jung und lerne noch.

IShowSpeed sagt, er will PS5 verschenken und Ronaldo treffen

Was lief diesmal schief? Am 16. November war IShowSpeed erneut in einem zweistündigen Live-Stream auf YouTube zu sehen, bei dem er eine Reihe von PlayStation5-Konsolen in einem Zimmer stehen hatte für eine Verlosung. Außerdem wollte er in dem Stream eigentlich „sein Idol“, Cristiano Ronaldo, treffen (via youtube).

Die Fans reagierten aber negativ, als sie erkannten, dass der Streamer mit einigen Gästen das „Paradox Metaverse“ bewarb, ein Open-World-Adventure-Spiel, bei dem Nutzer eine Krypto-Währung namens „Pardox Coin“ verdienen können.

IShowSpeed war offensichtlich dafür bezahlt worden, jetzt diese Werbung zu veranstalten.

Auch Cristiano Ronaldo erwies sich als Doppelgänger, der ein „Buy Paradox Crypto“-T-Shirt trug.

Einige Zuschauer hatten offenbar das Gefühl, sie waren mit dem Versprechen auf PS5 in den Stream gelockt worden und jetzt sollte ihnen was verkauft werden.

Zuschauer rufen „Betrug“ und „Sellout“

Wie war die Reaktion? Einige Nutzer kritisieren den YouTuber für diese Werbung – der reagierte aber nicht sehr souverän und ließ Kritiker bannen:

„Mods, macht was, weil es mich anpisst, Bro“, sagte er. „Beruhigt euch verdammt noch mal, Dog. Ehrlich, ihr geht mir auf die Nerven, Bro.“

Er fühlte sich von der Kritik offenbar persönlich angegriffen:

Die Tatsache, dass ihr das überhaupt von mir denkt. Ich weiß nicht, ob ihr alle Trolle seid oder nicht, aber alleine, dass ihr das von mir denkt, ist schon irgendwie kaputt. Das verletzt mich irgendwie.

Wie ging das weiter? Einen Tag später, am 17.11, hatte sich IShowSpeed aber offenbar umentschieden. Jetzt entschuldigte er sich bei den Fans, dass er die Krypto-Währung bewarb. Wobei es nicht so richtig nach Entschuldigung klang:

Ihr wisst alle nicht, was ich für euch tue, Bro. Lasst es mich kurz sagen: Ich mache so viel Zeug für euch, Bro. Jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Wisst ihr: Ich bin nicht so klug. Ich bin da ehrlich. Aber während ich weitermache, werde ich klüger und klüger werden.

Die Sache mit der Krypto-Währung sei ein „kleiner Fehler“ gewesen, den er am liebsten nie begangen habe. Aber er sei kein Betrüger. Das würde er nie tun.

YouTuber nimmt als Experte die ganze Nummer genüsslich auseinander

Was war jetzt der Betrug? Der YouTuber „Coffeezilla“ ist genau auf solche Krypto-Währungen spezialisiert. In einem 14-minütigen Video hat er den Vorfall untersucht. Er erklärt, dass Nutzer im Chat den Krypto-Coin als „Betrug“ anprangerten und IShowSpeed als „Sellout“ bezeichnete, als jemand, der sich für Geld, an eine schlechte Sache verkauft.

Coffeezilla erklärt: Die Situation wurde für Speed so unangenehm, dass er sein Mikro stumm schaltete, um die Situation intern zu besprechen. Aber es war nicht wirklich stumm geschaltet und so konnten die Fans hören, wie Speed Mods in den Chat beorderte, um die Scam-Vorwürfe löschen zu lassen und bei der Aktion ziemlich ratlos wirkte, auch wenn er den Geschäftspartnern versicherte: „Ich weiß, was ich tue.“

Der Betrugs-Experte Coffeezilla wiederum hat sichtlich Spaß daran, 10 Minuten lang das Phänomen „Paradox Metaverse“ genüsslich auseinanderzunehmen und es als dreisten Betrug hinzustellen, den er vor hunderttausend Zuschauern locker-flockig zerpflückt:

Das Studio bezeichne sich als Indie-Studio ihr Game aber als „AAA“-Projekt – das sei lächerlich

die Grafik des Spiels wirke wie aus „PlayStation2“-Zeiten – wenn man da eine PS5 verschenke, zeige man alles nur, wie mies das eigene Spiel aussieht

die Diagramme der Firma seien nur so kompliziert, um zu überdecken, dass sich dahinter ein Schneeball-System versteckt, in das niemand investieren sollte

im Stream konfrontiert er die Macher des Spielers und brüllt sie regelrecht zusammen, welche Frechheit die besäßen, in seinen Stream zu kommen und so einen Mist zu erzählen

Coffeezilla amüsiert sich königlich darüber, dass die Kinder und Jugendlichen, die IShowSpeed normalerweise sehen, so clever sind, den Betrug sofort zu durchschauen und den YouTuber öffentlich damit zu konfrontieren. Wenn selbst Kinder einen solchen Betrug so rasch durchauen, dann sei der wohl ziemlich mies.

Laut Coffeezilla könne der Betrug nur noch offensichtlicher sein, wenn sich „IShowSpeed“ gleich in „IShowScams“ umbenannt hätte.

Für Influencer sind solche Deals mit „Krypto-Währungen“ offenbar ein lukratives Geschäft, aber ein gefährliches:

