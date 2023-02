Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Der Stream galt damals als der Moment, in dem Gaming, Fortnite und Twitch gleichzeitig in den Mainstream vordrangen:

Was hat Drake mit Gaming zu tun? Der kanadische Rapper war 2018 an einem der größten Momente für Twitch im Gaming beteiligt. Damals streamte er zusammen mit dem Twitch-Streamer Ninja einige Partien des Online-Shooters Fortnite und stellte einen Zuschauerrekord für Twitch auf, der lange Zeit hielt.

Wie sind die Reaktionen darauf? Die meisten Fans in den Kommentaren beim Video betonen erstmal, wie toll es für Speed sei, Drake überhaupt zu erreichen, was er da für Calls bekomme und was für Möglichkeiten sich ihm bieten. Dass Drake ihm sage, wie stolz er auf ihn sei, sei ein toller Wohlfühl-Moment gewesen und zeige, was für ein fabelhafter und bescheidener Mensch Drake sei.

Der grinst über beide Ohren und sagt dem Rapper, was für eine unfassbar sexy Stimme er habe. Wie könne die nur so glatt sein?

Der 18-jährige Darrell „IShowSpeed“ Watkins hat es einmal mehr geschafft, mit einer ungewöhnlichen Situation auf sich aufmerksam zu machen. Er sprach Super-Star Drake (36) per Instagram an, schaffte es sogar, den Rapper für einen Facetime-Call ans Telefon zu kriegen – aber als Drake ihm dann ein Kompliment machte, lief die Situation für den 18-jährigen YouTube-Star aus dem Ruder .

