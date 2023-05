YouTube: 18-Jähriger kauft versehentlich für 150.000 Euro einen digitalen Hut und rastet komplett aus

The Creator ist ein Science Fiction Action-Thriller, in dem die Menschheit um ihr Überleben gegen fortschrittliche KI kämpft.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Die Preise in Roblox befinden sich damit durchaus auf einem Level mit den Summen, die Sammler für seltene Skins in CS:GO hinblättern.

Ist das Geld weg? Ja, denn eine Möglichkeit zur Rückerstattung gibt es auf Roblox aktuell nicht (via Roblox ). Der Streamer hat also nur die Möglichkeit, den Hut weiterzuverkaufen. Wie er jedoch unmittelbar nach seinem Kauf feststellen muss, geht der Fedora im Schnitt nur für 4 Millionen Robux weg.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat er jetzt angestellt? In einem aktuellen Stream war IShowSpeed auf der Plattform Roblox unterwegs und sah sich dort teure Items an. Er forderte seine Zuschauer auf, ihm die seltensten Items zuzuschicken.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Der 18-jährige Darrell „ IShowSpeed“ Watkins hat ein Talent dafür, sich immer wieder in ungewöhnliche Situationen zu bringen, die meist in großem Geschrei enden. Mit diesen Inhalten geht der Streamer auf YouTube seit einiger Zeit durch die Decke. Nun wollte er seinen Zuschauern einen teuren Kauf vortäuschen, doch das ging nach hinten los.

Insert

You are going to send email to