WoW hat ein neues Shop-Mount – Vielleicht habt ihr es schon bekommen

Ein ziemlich schickes Mount ist im Shop von World of Warcraft gelandet. Viele von euch dürften das bereits „umsonst“ erhalten haben.

World of Warcraft verdient sein Geld schon lange nicht mehr nur über den Verkauf von Erweiterungen oder Abo-Gebühren, sondern auch über den Ingame-Shop. Dieser wird in regelmäßigen Abständen mit Reittieren, Haustieren oder in jüngerer Vergangenheit auch Spielzeugen und Transmog-Sets aufgefüllt. Kürzlich kam ein neues Reittier in den Shop dazu

Was ist das für ein Reittier? Der „Nethergesättigte Großwyrm“ („Nether-Gorged Greatwyrm“) ist, wie der Name erahnen lässt, ein ziemlich großer und recht detaillierter Manawyrm.

Rein optisch scheint das Mount wie gemacht für Blutelfen-Charaktere zu sein. Sattel und Zaumzeug sind in goldenen und roten Farben gehalten, während grünliche Juwelen an Fel-Kristalle erinnern – das ist die gleiche Farbpalette, in der die Blutelfen-Stadt Silbermond verziert ist. Auch die goldenen „Flügel“-Applikationen und Kopf und Sattel erinnern stark an das Wappen und die Ästhetik der Sin’dorei.

Wie bekommt man das Reittier? Der Wyrm ist Teil einer neuen Promotion-Aktion. Wer ein Abo über 6 Monate für World of Warcraft abschließt, der bekommt das Reittier als Dreingabe – zusätzlich zum allgemeinen Rabatt von 15 %, den ein Langzeit-Abo ohnehin schon mit sich bringt.

Was ist, wenn man schon ein Abo hat? Wer bereits über ein aktives 6-Monats-Abo verfügt, der muss sich nicht ärgern – ihr bekommt den Nethergesättigten Großwryrm auch. Egal ob neuer Abonnent oder treuer Langzeit-Kunde mit dauerhaften 6-Monats-Abo, ihr bekommt das Reittier.

Beachtet allerdings, dass es ein paar Tage dauern kann, bis das Reittier als Geschenk in eurer Battle.net-App auftaucht. Sobald das aber der Fall ist, habt ihr bis zum 31.12.2022 Zeit, um das Mount mit einem Klick auf „Einlösen“ freizuschalten.

Mit nur zwei Klicks könnt ihr das Reittier einlösen.

Kann man das Reittier auch einzeln kaufen? Ja, das ist möglich. Wer sich nicht für 6 Monate an World of Warcraft binden möchte, aber dennoch von dem Nethergesättigten Großwyrm angetan ist, der kann diesen auch direkt im Shop kaufen. Dann kostet das Mount stattliche 25 Euro. Wer also möchte, kann sich das Reittier auch indirekt mit Ingame-Gold über die WoW-Marke verdienen.

So reagiert die Community: Wie üblich bei einem neuen Shop-Mount, sind die Reaktionen auf YouTube eher vernichtend. Dort ist es inzwischen Gang und Gäbe, absolut jedes Video zu einem neuen Shop-Mount in WoW mit „Dislikes“ zu versehen. Auch in den Kommentaren zeigt sich die Abneigung deutlich, hier einige Beispiele:

„*drückt auf Dislike* Wie oft müssen wir dir diese Lektion noch erteilen, alter Mann?“

„Macht das Spiel einfach weiter kaputt, dankeschön.“

„Schon wieder ein Re-Skin des Wurm-Modells. 10/10, würde ich nicht kaufen.“

Schaut man sich jedoch auf Fan-Seiten um, dann scheint die Stimmung eher gemischt bis positiv zu sein. Auf wowhead etwa gefällt vielen Spielern der Look des Reittiers, gerade in Verbindung mit der Vermächtnis-Rüstung der Blutelfen. Doch gibt es hier auch Kritik, dass das Reittier vielleicht an anderer Stelle im Spiel besser gepasst hätte:

„Es ist sogar durchscheinend. Sind das die Rippen? Das ist ziemlich fantastisch … ich glaube, ich will es … sehr.“

„Oh mein Gott, das sieht großartig aus. Wenn das irgendein Hinweis darauf ist, wie sie Reittier in Dragonflight designen, dann bin ich begeistert.“

„Einfach und direkt: Das hätte das Reittier für die Blutelf-Kampagne in Patch 9.2.5 sein sollen anstatt dieses schlecht aufgelösten grünen Falkenschreiters …“

Was haltet ihr von diesem Reittier? Eine nette Dreingabe für ein 6-Monats-Abo? Oder lockt euch das nicht hinter dem Sessel hervor?