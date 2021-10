Hearthstone-Entwickler wechselt zu „Geheimprojekt“ – Wird es Warcraft Mobile?

Welche Spiele wären denkbar? Das sind wohl die „üblichen Verdächtigen“. Immerhin gibt es bei Blizzard schon seit Jahren Gerüchte und Andeutungen, dass mehrere Spiele in der Mache sind. Vor allem im Mobile-Bereich will sich Blizzard – neben Hearthstone und Diablo: Immortal – sicher noch breiter aufstellen. Ein Mobile-Ableger für Warcraft wird schon länger angedeutet, wenngleich die genaue Ausgestaltung davon noch unbekannt ist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was macht er nun? Das ist nicht so ganz klar. Auf Twitter kündigte Dawson vor einigen Tagen recht überraschend an, dass es sein „letzter Tag bei Hearthstone“ gewesen sei und dass er nun „andere Träume verfolge“. Das sei aber weiterhin bei Blizzard, und er werde sich wieder „mit einigen seiner liebsten Menschen zusammentun“, wenn er an einem noch unangekündigten Projekt arbeitet. Er sei außerdem extrem aufgeregt, weil es viel Neues zu lernen für ihn gäbe.

Wer ist Alec Dawson? Dawson ist dem Hearthstone-Team erst im Jahr 2018 beigetreten. Schon 2019 übernahm er größere Aufgaben, so war er etwa der Set Lead für die „Retter von Uldum“-Erweiterung. Auch die Scholomance-Erweiterung geht zum großen Teil auf seine Führung zurück. In den wenigen Jahren übernahm er rasch neue Positionen, wurde erst zum Senior Game Designer und erst im März dieses Jahres zum Lead Game Designer.

Wenn in den letzten Wochen bei Blizzard von einem Weggang die Rede ist, dann liegt das wohl an dem Exodus der Entwickler. Seit Jahren verlassen viele bekannte Entwickler das Unternehmen, zuletzt mit dem Aufkommen des großen Sexismus- und Diskriminierung-Skandals wurden es nochmal einige mehr. Jetzt verlässt auch der Lead Designer Alec Dawson das Hearthstone-Team – bleibt aber bei Blizzard.

Ein weiterer Entwickler von Hearthstone geht – aber nur in ein anderes Team. Dort soll er nun an einem noch geheimen Projekt arbeiten.

Insert

You are going to send email to