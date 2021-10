Blizzard ändert gerade viel an World of Warcraft – was scheinbar keiner möchte. Jetzt äußern sich die Entwickler selbst und sagen: Doch, wir wollen das.

Die Lage rund um World of Warcraft ist gerade angespannt. Das MMORPG von Blizzard kränkelt aktuell an Content-Armut, immer mehr Spieler legen eine Pause ein. Gleichzeitig gibt es fast jeden Tag eine Nachricht über neue Änderungen am Spiel: das Entfernen von anzüglichen Witzen oder den Austausch von freizügigen Grafiken.

Aus der Community heißt es oft: „Das sind doch Änderungen, die niemand will und Dinge, die keinen gestört haben.“

Die Entwickler von World of Warcraft reagieren darauf und sagen klar: „Doch, das will jemand. Wir nämlich.“

Was ist gerade das Problem? Mit Patch 9.1.5 ändert World of Warcraft viele alte Inhalte. Viele Witze der Charaktere werden gestrichen, zahlreiche Quests umbenannt, anzügliche Wortspiele aus dem Spiel gekickt und allgemein die Darstellung von Frauen in vielen Bereichen überarbeitet.

Die Akzeptanz dieser Anpassungen in der Community schwankt stark. Für einige Änderungen gibt es Zustimmung und Verständnis, bei anderen scheint jedoch weitestgehend Einigkeit zu herrschen, dass Blizzard übers Ziel hinaus schießt.

Viele WoW-Entwickler erklären: Wir wollen das so

Im Subreddit von World of Warcraft hat der Nutzer „ArandomUserNameThatW“ eine Reihe von Twitter-Nachrichten der Entwickler zusammengetragen, die alle im Kern sagen: Die Änderungen kommen, weil die Entwickler des WoW-Teams das so wollen und es für das Richtige halten, nicht weil die Chef-Etage das fordert.

Damit versuchen die Entwickler auch einen der häufigste Vorwürfe zu entkräften, nämlich dass diese Änderungen „von oben“ diktiert werden und quasi aus der Chef-Etage stammen. Das sei nicht der Fall. Die ganzen Änderungen und Anpassungen seien eine Initiative aus dem Team heraus und würden gemacht, weil man als Team diese Vorstellungen vertritt und nicht, weil die Chef-Etage nun etwas „reinwaschen“ möchte.

So schreibt der für das Design von Spielsystemen zuständige Batrick:

Bitte lesen. In letzter Zeit sehe ich viele (ehrlich gesagt traurig stimmende) Kommentare von Leuten, die mir folgen […], darüber dass einige der Updates am Ingame-Inhalt nur ‘künstliche Nebelschleier’ seien, die von ‘größeren Problemen ablenken sollen’, wenn in Wahrheit diese Änderungen von innen angestoßen wurden von Leuten, die es sehr kümmert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Später wurde als Antwort auf einen anderen Kommentar noch hinzugefügt:

Glaube mir, ich verstehe und stimme zu, dass [die Community] uns genau beobachtet. Aber ich denke, dass wir uns wohl das Recht verdient haben, zu sagen: ‘Diese Änderungen werden nicht gemacht, weil die Anführer des Unternehmens uns dazu zwingen, ein bisschen Wasser auf das Feuer zu schütten, sondern weil es uns glücklicher macht, an einem Spiel zu arbeiten, das uns besser repräsentiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auch Valentine Powell, bei World of Warcraft unter anderem für das Interface zuständig, erklärte dazu:

Als ein Entwickler im WoW-Team, wenn ich Leute sehe, die sagen ‘Niemand wollte das’, dann fühlt sich das für mich komisch an, denn … ja, jemand wollte das, wir als Entwickler wollten das. Wenn ihr die Entwickler eines Spiels unterstützt, dann denkt auch bitte daran, dass wir auch Meinungen in Bezug auf Inklusion in unseren Spielen haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Oft wird auch darüber diskutiert, dass die Spieler gerade den Eindruck haben, der Diskriminierungs- und Sexismus-Skandal werde auf sie abgewälzt. Auch das sei nicht der Fall, sondern das seien zwei unterschiedliche Bemühungen. Kenneth Huang, einer der Encounter-Designer von World of Warcraft, sagt dazu:

So wie ich es sehe, sind „die“ zwei komplett unterschiedliche Gruppen. „Die“, die sich für unternehmensweite Änderungen einsetzen sind nicht „die“, die sich um Änderungen an WoW-Content kümmern. Ich stimme zu, dass es Änderungen am Unternehmen benötigt, aber das heißt nicht, dass es im Spiel keine Änderungen geben kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auch Allison Blightsteel, ebenfalls für Spielsysteme in WoW zuständig, äußert sich zu dem Vorwurf, dass die ganzen Änderungen ja nur Verblendungen seien, um von den großen Problemen abzulenken:

Wenn das als Vernebelung geplant wäre, dann wäre es promoted worden. Ihr wisst davon nur, weil jemand Datamining betrieben hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Spieler haben nur wenig Verständnis

So reagiert die Community: Obwohl einige der Entwickler Zuspruch für die Pläne bekommen, bleibt die Grundstimmung in der Community eher negativ. Hier auch einige Stimmen der Community aus dem entsprechenden Reddit-Beitrag:

Mehr Inklusivität ist immer willkommen. Inkubi? Ja, bitte. Männliche Prostituierte? Auf jeden Fall. Mehr männliche Slutmogs sind ebenfalls sehr willkommen.



Aber mehr Optionen ist ja nicht das einzige, was sie tun. Blizzard hat angefangen, jede einzelne versteckte Anspielung aus dem Spiel zu löschen. Anspielungen an bestimmte Leute zu entfernen ist okay, denke ich (selbst wenn man darüber diskutieren kann), aber einfach alles zu bereinigen, das irgendetwas mit Sexualität oder blöden Wortwitzen zu tun hat, das ist einfach irre. Lil_Smao

Das ist so eine irreale, dumme Situation. Neben einer moralisch mittellosen Unternehmensführung haben wir also auch noch Entwickler auf einer Moralapostel-Quest, die diesen Moment als ihre persönliche Berufung sehen, alles das sie als riskant oder politisch inkorrekt ansehen, aus einer Fantasy-Welt zu läutern. Battlehenkie

Dieses Spiel hat Gewalt, Tod, Sklaverei, Folter – aber ein Wortwitz in Bezug auf Masturbation? DAS IST SCHRECKLICH, OMG KINDER SPIELEN DIESES SPIEL!!! Katorga8

„Keiner wollte das … doch, jemand wollte das. Wir als Entwickler wollten das.“ Das gibt mir nicht gerade viel Vertrauen, noch einmal zu dem Spiel zurückkehren zu wollen. Wie viele Hunderttausende Leute haben nach grundlegenden Änderungen gefragt, wie dem Solo-Abschluss von Legion-Raids oder vollständige Transmog-Sets, denen gerade Gürtel oder Schuhe fehlen? Mir ist klar, dass die Entwickler das Spiel erschaffen, aber das heißt nicht, dass sie recht haben. Wenn sie etwas wollen, dann bekommen sie das einfach? Wenn wir etwas wollen, heißt es dann: „Ihr glaubt ihr wollt das, aber das stimmt nicht.“ Zythyx1

Ganz gleich, was man von den Änderungen an sich nun halten mag, sind die Kommentare der Entwickler doch ein Beleg dafür, dass die Anpassungen entstehen, weil das Team hinter World of Warcraft sie für richtig und wichtig hält.

Ob die Änderungen denn auch wirklich richtig und wichtig sind, muss wohl jeder und jede für sich selbst entscheiden.

Eine genauere Begründung für die Änderungen haben die Entwickler auch schon geliefert – und dabei einen Inkubus für Hexenmeister(innen) versprochen.