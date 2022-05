Diablo Immortal mit Controller spielen – So funktioniert’s auf iOS, Android und PC

Diablo Immortal erscheint für PC, iOs und Android. MeinMMO erklärt euch, wie ihr mit Controller spielen könnt und was ihr beachten müsst.

Diablo Immortal soll das typische Hack&Slash-Gameplay auf Mobile-Geräte bringen. Ihr könnt also jede Menge Gegner erschlagen und danach Beute einsammeln. Der Release auf PC, iOS und Android ist bereits am 02. Juni. Viele User fragen sich jetzt, ob sie das Action-RPG auch mit Controller spielen können. MeinMMO erklärt euch, wie es funktioniert.

Alle Infos, die ihr zum Release von Diablo Immortal wissen müsst, findet ihr direkt auf MeinMMO in unserem Info-Hub:

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – Release, Kosten, Gameplay

Diablo Immortal: Controller Support im Überblick

Welchen Controller kann ich nutzen? Blizzard hat bereits vor dem Release eine Liste veröffentlicht, welche Controller offiziell mit Mobile-Geräten funktionieren. Je nachdem, ob ihr ein Apple-Gerät mit iOS oder ein Handy mit Android verwendet, werden andere Controller unterstützt.

Was muss ich beachten, wenn ich einen neuen Controller kaufen will? Beachtet, dass es von einigen Controllern sowohl Bluetooth- als auch kabelgebundene Gerät gibt, die ihr direkt über USB-C oder Lightning (iOS) verbindet. Bei kabelgebundenen Controllern ist die Latenz geringer. Die besten Gaming-Controller für Android und iOS findet ihr auch in unserer Kaufberatung auf MeinMMO.

Hier listen wir euch alle aktuell unterstützten Controller für iOS und Android auf (Stand: 31. Mai 2022):

iOS-Geräte

Backbone One Controller Razer Kishi Rotor Riot Controller (Mfi) SteelSeries Nimbus (Mfi) Sony Dualshock 4 Sony DualSense Wireless Controller (PS5) Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (iOS 15+) Xbox Adaptive Controller (iOS 14+) Xbox One Wireless Bluetooth Controller Xbox Series X/S Bluetooth Controller

Android-Geräte

Xbox One Wireless Bluetooth Controller Xbox Series X/S Bluetooth Controller SteelSeries Stratus Duo Sony Dualshock 4 Sony DualSense Wireless Controller (PS5) Xbox Elite Controller Series 2 Xbox Adaptive Controller Razer Kishi 8bitdo SN30 Pro Controller

Im nächsten Abschnitt erklären wir euch, wie ihr euren Controller mit eurem Handy verbindet.

So verbindet ihr euren Controller mit eurem Handy

Welchen Controller wollt ihr verwenden? Habt ihr euch für einen Controller entschieden, dann beachtet, wie sich der Controller verbinden möchte. Einige Controller wie den Razer Kishi schließt ihr über einen USB-C-Anschluss direkt an euer Handy an und benötigt daher kein Bluetooth.

Hier müsst ihr im besten Fall auch nicht viel mehr tun, denn im Normalfall sollte ein direkt angeschlossener Controller erkannt werden.

Wie verwende ich einen Bluetooth-Controller? Wollt ihr etwa euren PlayStation- oder Xbox-Controller an eurem Handy verwenden, dann müsst ihr noch etwas mehr für die Einrichtung tun.

Zuerst aktiviert ihr bei eurem Handy Bluetooth, damit ihr euer Handy überhaupt verbinden könnt.

Anschließend aktiviert ihr bei eurem Controller den Pairing-Modus. Beim PS4- und PS5-Controller haltet ihr den PS- und den Share-Button gleichzeitig gedrückt. Beim Xbox-Controller haltet ihr die Xbox-Taste gedrückt, bis diese blinkt.

Im nächsten Schritt öffnet ihr das Blutooth-Menü auf eurem Handy. Hier werden auch alle Geräte angeboten, die ihr mit dem Handy verbinden (pairen) könnt. Wählt das Gerät aus und euer Handy fragt euch, ob ihr den Controller verbinden wollt.

Im Normalfall ist es das schon gewesen und ihr müsst nichts weiter tun. Habt ihr das Spiel offen, solltet ihr jetzt mit eurem Controller durch das Spiel navigieren können. In Diablo Immortal wird Controller-Steuerung offiziell unterstützt, ihr müsst also nichts weiter machen.

Das solltet ihr nicht tun: Ihr solltet übrigens keine Mapping-Tools verwenden. Mapping-Tools, sind Apps meist von Drittanbietern, mit denen ihr Funktionen im Spiel auf bestimmte Tasten des Controllers legen könnt, obwohl das offiziell nicht vorgesehen ist. Viele Spiele und Entwickler sehen das aber als Cheating an, insbesondere wenn es Möglichkeiten zu PvP gibt. Im schlimmsten Fall wird dann euer Account gebannt.

So verbindet ihr euren Controller mit dem PC

Am PC habt ihr vier Möglichkeiten, euren Controller zu verbinden:

Ihr könnt ein normales USB-Kabel verwenden.

Ihr könnt Bluetooth nutzen. Dafür muss euer Computer aber entweder Bluetooth unterstützen oder ihr besitzt einen Adapter.

Eine weitere Alternative sind Controller, die einen eigenen Funk-Adapter im Lieferumfang haben.

Als letzte Möglichkeit könnt ihr den Controller mit einem Xbox Wireless Adapter mit dem PC verbinden. Das klappt aber nur mit dem offiziellen Xbox-Controller und hier benötigt ihr den entsprechenden Adapter, der rund 20 Euro kostet.

So verbindet ihr einen Controller am PC über Bluetooth: Solltet ihr ein Mainboard mit Bluetooth-Unterstützung oder einen Bluetooth-Adapter besitzen, dann müsst ihr folgendes tun:

Unter Windows öffnet ihr die Einstellungen und sucht den Punkt „Geräte“.

In diesem Menü wählt ihr „Bluetooth- oder ein anderes Gerät hinzufügen“, in dem neuen Menü wählt ihr „Bluetooth“.

Jetzt müsst ihr euren Controller in den Pairing-Modus setzten. Im besten Fall wird euch der Controller unter Windows nun als „Wireless Controller“ angezeigt. Drückt darauf, um ihn zu verbinden. Sollte Windows einen Pin verlangen, ist es im Normalfall „0000“.

So verbindet ihr einen Controller am PC mit Xbox Wireless: Solltet ihr einen Xbox-Controller über Xbox Wireless mit eurem PC verbinden wollen, dann geht folgendermaßen vor:

Schließt als Erstes den Xbox Wireless Adapter an eurem PC an. Im besten Fall müsst ihr hier nichts weiter tun.

Im nächsten Schritt schaltet ihr euren Xbox-Controller an und haltet die Xbox-Taste gedrückt. Die Taste fängt jetzt an zu blinken. Wenn die Taste durchgängig leuchtet, ist der Controller verbunden.

Weitere Informationen rund um Diablo Immortal: Ihr wollt bei Diablo Immortal so richtig einsteigen und wollt erfahren, was ihr zum Release wissen müsst? Dann schaut in unser Special hier auf MeinMMO. Hier stellen wir euch 5 Dinge vor, die ihr wissen solltet:

5 Dinge, die ihr vor dem Release von Diablo Immortal wissen solltet