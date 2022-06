Spieler meckern über die PC-Beta von Diablo Immortal – „Die PC-Version ist ein Witz“

Survival-Hit No Mans Sky kündigt Release für PS VR2 an – Der PS5-Trailer macht jetzt schon schwindlig

Was sagen die Entwickler dazu? Schon vor dem Release hat Game Director Wyatt Cheng versucht, die Erwartungen an den PC-Release zu dämpfen. Er betonte schon damals: Es handle sich beim PC-Port vorerst um eine Beta – der Fokus liegt klar auf der Mobile-Version .

Das ist jedoch auch von eurem Controller abhängig – wir hatten in der Redaktion auch die Probleme mit Controllern, die über ein Xbox-Steuerungsschema verfügen. PlayStation-Controller hatten das Problem nicht. Auch auf reddit findet sich diese Lösung ( via reddit ).

So gibt es auf reddit zum Beispiel den Thread „Die PC-Version ist ein Witz“ mit über 200 Kommentaren ( via reddit ).

Welche Probleme macht die PC-Version? Schaut man sich kurz nach dem Release reddit oder das offizielle Forum von Blizzard an, dann wird schnell klar, dass es viel Frust rund um den Zustand der PC-Beta von Diablo Immortal gibt – neben der Kritik an Charakter-gebundenen Mikro-Transaktionen.

