Twitch-Streamer weiß, was im PC-Gaming falsch läuft: Industrie sabotiert PCs mit Treiber-Updates, damit man neu kauft

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Ein Nutzer spendete Geld an Forsen mit der Nachricht: „Du Depp nutzt 26 Jahre alte Treiber, so kannst du nicht streamen.“

Was war da passiert? Beim Start von Call of Duty: Warzone 2 hatte der Shooter einige technische Problem : es kam zu Glitches oder Crashs.

Repariert es nicht, ihr dummen Fotzen. Jeden Freitag erzählt ihr mir, ich soll meine Treiber aktualisieren, während ich mit eurer Mutter schlafe. Es bringt nichts. Es macht die Sache nur schlimmer. Was die Scheiße gestern klar beweist, mit dem Scheiß-Bluescreen. Okay? Fickt euch und fickt eure Scheiß Treiber-Updates!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to