Twitch: „Besser als das Original“ – Gronkh schaut sich AI-Video von sich an, in dem er ein Horrorspiel spielt

Während künstliche Intelligenzen immer mehr in verschiedene kreative Bereiche vordringt, stellt sich die Frage nach den Potenzialen und Gefahren dieser Entwicklung. Die Fähigkeit, KI-generierte Inhalte in der Unterhaltungsbranche einzusetzen, birgt sowohl neue Möglichkeiten als auch ethische Überlegungen.

Gronkh erläuterte am Ende des Videos: „Man kann gespannt sein, wie das ganze vielleicht in einigen Jahren aussieht. Das war ja eher ein Spaß. Der Kapuzenwurm hätte es bestimmt auch viel realer darstellen können, aber dann wird es natürlich noch aufwendiger.“

Am Ende des Videos gab Kapuzenwurm einen Einblick in die Entstehung des KI-Videos und zeigte, wie er gemeinsam mit einem Kollegen die Stimmen einsprach. Gronkhs Chat kommentierte dabei immer wieder ironisch: „Besser als das Original“.

Die vier hatten zuvor als M.E.T.T.-Crew regelmäßig zusammen gespielt, doch in letzter Zeit mangelte es an Gelegenheiten aufgrund von Gronkhs vollem Terminkalender. Dies veranlasste Kapuzenwurm offenbar zu der Idee, ein solches Video zu kreieren, um das vermisste Vierer-Gespann wieder aufleben zu lassen.

Um welches Video handelt es sich? Kapuzenwurm wagte sich vor kurzem an eine besondere Idee: Ein KI-generiertes Video, in dem er gemeinsam mit den etablierten Streamern Gronkh, Pandorya und Tobinator das Horrorspiel Phasmophobia spielt.

In seiner Position als Producer war er mehr als zwei Jahre lang für die Programmplanung, Kreation und Ideenfindung verantwortlich. Danach wechselte er in das Team von Gronkh. Mittlerweile hat er sich einen eigenen Namen gemacht und ist sowohl als Streamer als auch als YouTuber erfolgreich tätig.

