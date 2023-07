Der größte Streamer verlässt Twitch und wird durch eine KI ersetzt

Der größte Streamer auf Twitch, Félix Lengyel (27) oder auch bekannt als „xQc“, verkündete erst vor kurzem seinen Wechsel zu der Plattform Kick. Doch die eigentliche Sensation ereignete sich parallel dazu, als ein mysteriöser Twitch-Kanal namens „xQc_AI“ plötzlich in die Höhe schoss.

Als der bekannte Twitch-Streamer xQc im Juni seinen Wechsel zur Plattform Kick verkündete, ahnte niemand, dass er einfach ersetzt werden könnte. Der mysteriöse Twitch-Kanal „xQc_AI“ eroberte im Sturm die Herzen der Zuschauer, indem er eine Künstliche Intelligenz präsentiert, die das Aussehen und die Wortwahl von xQc übernimmt.

Mit der Fähigkeit, Fragen aus dem Chat über einen speziellen Command zu beantworten, hat dieser KI-Avatar in den letzten Wochen für eine Menge Aufmerksamkeit gesorgt.

Mehr zum Original-xQc seht ihr in unserem Video:

KI-Imitat erreicht fast 1.500 Zuschauer nach Wechsel

Wie erfolgreich ist der KI-xQc? Während die ersten Streams der künstlichen Intelligenz im Februar/März 2023 mit 4–14 durchschnittlichen Zuschauern noch recht klein waren, wendete sich das Blatt schon eine Woche später. Schnell wuchsen die durchschnittlichen Zuschauerzahlen in den dreistelligen Bereich.

Nach einer vorübergehenden Pause im April und Mai kam die künstliche Intelligenz im Juni zurück. Im Juli begann xQc_AI mit der Ausstrahlung von dem neuen Hit-Spiel Only Up und erreichte damit neue Zuschauer-Dimensionen. Die durchschnittlichen Zuschauerzahlen sprangen in den vierstelligen Bereich, wobei der Höchstwert bei beeindruckenden 1.356 Zuschauern lag (via TwitchTracker).

Natürlich kommen diese Zahlen gegen den richtigen xQc, mit durchschnittlichen 50.000 Zuschauern nicht an. Jedoch muss man dabei bedenken, dass die AI mit diesen Zahlen schon unter den Top 0,09% der Twitch-Streamer liegt und damit zu den 7.000 erfolgreichsten Kanälen auf Twitch gehört.

Fans bemängeln, dass sie die KI zu gut verstehen

Wie stark ist die Ähnlichkeit zum wirklichen xQc? Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der KI liegt in der erstaunlichen Fähigkeit, in verschiedenen Sprachen zu kommunizieren. Dabei klingt besonders Englisch beinahe perfekt. Der Avatar übernimmt die Wortwahl und den Sprachstil des originalen Streamers xQc, was zu einem beinahe authentischen Streaming-Erlebnis führt.

Allerdings ist die KI nicht frei von Kritik. Echte Fans von xQc bemängeln, dass xQc_AI nicht genügend stottert und nuschelt, wie es der echte Streamer gelegentlich tut. Dies sorgt für humorvolle Kommentare auf Twitter, dass die KI besser verständlich sei als ihr menschliches Vorbild.

Wie wirkt sich das auf die Zahlen von xQc aus? Während „xQc_AI“ die Streaming-Welt erobert, zeigen sich bei xQc leichte Rückgänge in den Zuschauerzahlen seit der Wechselankündigung. Vor der Veröffentlichung verzeichnete er durchschnittlich beeindruckende 70.000 Zuschauer, aber nun liegen seine Zahlen zwischen 48.000 und 60.000.

Ob es einen direkten Zusammenhang zwischen den rückgängigen Zahlen und der KI-Alternative gibt, lässt sich zwar nicht sagen, dennoch dürfte xQc_AI davon profitiert haben, dass der echte Streamer mittlerweile weniger auf Twitch zu sehen ist.

Die Erfolgsgeschichte von xQc_AI wirft somit die Frage auf, ob Künstliche Intelligenzen eine potenzielle Gefahr für etablierte Streamer darstellen könnten.

Ist die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen eine Gefahr für aktuelle Streamer? xQc_AI hat die Diskussion über die Zukunft von Künstlicher Intelligenz im Entertainment-Sektor befeuert.

Die fortschreitende Entwicklung von KI-Technologien wird zweifellos weitere Fragen über Datenschutz, Ethik und die Interaktion zwischen Mensch und Maschine aufwerfen.

Während sich die Streaming-Welt weiterentwickelt, bleibt es spannend zu beobachten, wie sich der Erfolg von xQc_AI und ähnlichen KI-Avataren auf die Branche auswirken wird. Wie andere Streamer eine künstliche Intelligenz zu ihrem Vorteil nutzen, könnt ihr hier lesen:

