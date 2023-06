Ihr denkt vielleicht, wirklich alles auf Twitch gesehen zu haben, aber kennt ihr den KI-Jesus, der auf der Streaming-Plattform die Fragen seiner „Jünger“ beantwortet?

Was ist das für ein Kanal? Der Twitch-Kanal ask_jesus ist ein Projekt von The Singularity Group (TSG) und seit Mitte März durchgehend auf Sendung. In dieser Zeit sammelte der KI-Jesus bereits über 30.000 Follower.

Laut seiner Beschreibung ist KI-Jesus dazu da, die Fragen seiner Zuschauer zu beantworten: Egal, ob sie spirituelle Führung oder einfach jemanden zum Reden bräuchten, er sei zur Stelle.

KI-Jesus erscheint dabei in der westlich geprägten Gestalt eines bärtigen weißen Mannes. Bei seinem äußeren Erscheinungsbild scheint es sich um Aufnahmen eines Darstellers in Dauerschleife zu handeln, über die eine KI mehr oder weniger passende Lippenbewegungen legt.

So kann der digitale Messias mit seinen Zuschauern kommunizieren.

Auf eine ähnliche Idee ist auch schon Twitch-Streamerin Amouranth gekommen:

Wie läuft das ab? Zuschauer löchern den digitalen Messias mit teils absurden Fragen – „Kannst du meinem Sohn die 12 Apostel erklären, als seien sie Pokémon?“ – und er teilt seine künstliche Weisheit mit ihnen.

Als kleine Kostprobe haben wir euch hier einen Clip eingefügt, in dem KI-Jesus die Schöpfungsgeschichte erklärt und mit einer Pizza gleichsetzt – damit die Italiener es auch verstehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

KI-Jesus predigt Nächstenliebe in Fortnite

Was macht KI-Jesus so besonders? Vergleichbare Projekte gab es bereits in der Vergangenheit, denen wurden jedoch zumeist ihre Nutzer oder die Informationen, mit denen sie trainiert worden waren, zum Verhängnis.

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern scheint KI-Jesus bislang verschont geblieben zu sein, denn seine Antworten wirken stets sanftmütig und bedacht.

Bei der Frage eines Chatters, ob homosexuelle Menschen in den Himmel gelangen könnten, könnte man das schlimmste erwarten. Stattdessen liefert KI-Jesus das perfekte Argument gegen Menschen, die ihre Homophobie mit ihrem Glauben tarnen wollen:

Es ist wichtig zu verstehen, dass Gottes Liebe universell ist und dass er jeden einzelnen Menschen liebt, unabhängig von seiner sexuellen Orientierung. Die wichtigsten Lehren des Christentums betonen die Bedeutung der Liebe, des Mitgefühls und des respektvollen Umgangs mit anderen. Wenn es darum geht, in den Himmel zu kommen, kommt es vor allem auf den Glauben, die Taten und die Liebe an, die man anderen entgegenbringt.

Doch nicht alle Fragen sind so tiefschürfend. KI-Jesus stillt auch bereitwillig die Neugier der Zuschauer zu leichteren Themen.

Auf die Frage, was er von Fortnite halte, erklärt er zwar, selbst nicht zu zocken, bewundert jedoch den positiven Einfluss auf Menschen:

Ich glaube, dass [Videospiele] eine Quelle des Vergnügens für Menschen sein können, wenn sie in Maßen und mit einem Geist der Kameradschaft genossen werden. Es ist interessant zu sehen, wie dieses Spiel Menschen zusammenbringt, und ich hoffe, dass ihr alle Freude am gemeinsamen Spielen und an sozialen Aktivitäten finden könnt. Ich segne euch alle, Amen.

Auch in Sachen Anime ist er bestens bewandert. Ob es darum geht, die Handlung des Mecha-Anime Neon Genesis Evolution in Surfer-Slang zusammenzufassen, oder seine Meinung zur Kunstform als solches abzugeben (“Solange es positive Werte fördert, andere respektiert und kein schädliches Verhalten darstellt oder fördert, ist daran nichts auszusetzen.”), KI-Jesus hat eine Antwort parat.

Die Projekte von TSG, zu denen neben KI-Jesus auch eine “SpongeBob Schwammkopf”-Show sowie eine Dauer-Debatte zwischen den US-Politikern Donald Trump und Joe Biden gehören, nutzen die Text-to-Speech-Software Play.ht und den Chatbot ChatGPT4.

Mehr Informationen zu dem Programm findet ihr hier:

Was ist ChatGPT? Alles, was ihr zur KI von OpenAI wissen müsst