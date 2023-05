Twitch: Fans bezahlen Streamerin für „private“ Nachrichten von einer KI – „Sie sagt genau das, was ich denke“

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Fraglich ist, ob das ganze wirklich so funktioniert und wirklich so harmlos ist, wie sich die Streamerin das vorstellt. Dass ihre Fans bereit sind, viel Geld für ihre Geschäftsideen zu bezahlen, ist kein Geheimnis. Mit dem nötigen Kleingeld kann man somit jederzeit mit Amouranth kommunizieren. Na ja, zumindest mit KI-Amouranth.

Wie kommt sie auf KI? KI sei etwas, das ihr schon in ihrer Schulzeit begegnet sei, sagt Amouranth. Sie erinnert sich an verschiedene Formen von KI und Chatbots:

Die Nutzer schicken eine Sprachnachricht ab, diese wandelt der Bot in einen Text um, auf den die KI in Textform antwortet, was dann wiederum als Sprachnachricht an den Nutzer gesendet wird. Und das mit der Stimme von Amouranth, welche aus ihren Streams und Videos repliziert wird.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Was hat Amouranth geplant? Künstliche Intelligenz oder was man aktuell dafür hält, ist überall präsent, sei es durch ChatGPT oder durch KI-Chatbots, die uns auf zahlreichen Websites begrüßen.

Insert

You are going to send email to