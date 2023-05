Twitch-Streamerin nutzt künstliche Intelligenz, um „die Bedürfnisse der Fans zu erfüllen“

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Amouranth, die schon immer einen ausgeprägten Geschäftssinn hatte, hat offenbar große Pläne für 2023. Neben dem KI-Chatbot veranstaltet die Streamerin auch Events für Twitch und kündigte neue Inhalte in Zusammenarbeit mit der Bezahl-Plattform OnlyFans an – und die sollen ein Spaß für die ganze Familie werden.

Besorgter Twitch-Zuschauer schickt Amouranth 70.000 Dollar in bar und einen Bodyguard-Service – Streamerin glaubt an einen Scherz

Wann geht KI-Amouranth an den Start? Der Chatbot soll bereits heute, am 19. Mai, im Rahmen der Forever Companion -Plattform von Forever Voices erscheinen. Neben Amouranth sollen dort auch KI-Versionen verschiedener berühmter Persönlichkeiten zur Verfügung stehen.

Was sagt Amouranth zu ihrem KI-Pendant? Die Twitch-Streamerin ließ in einer Pressemitteilung verlauten, wie sehr sie sich über das Projekt freut:

Was ist das für ein Projekt? Künstliche Intelligenz hat sich in den letzten Monaten zu einem riesigen Thema entwickelt. Während manche Twitch-Streamer wie Asmongold schockiert von ihren digitalen Ebenbildern sind, hat Amouranth offenbar sofort das Potenzial darin erkannt – sie ist eben eine Geschäftsfrau durch und durch .

Was stellt sie jetzt wieder an? Amouranth wurde erst Anfang Mai von Twitch gebannt , nun ist die Streamerin wieder voll da und stellt ihr neuestes Projekt vor: Einen KI-Chatbot, der ihr nachempfunden sein soll. Fans sollen sich mit “AI Amouranth” unterhalten und ihr Fragen stellen können.

