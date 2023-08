Gronkh wird vorgeworfen, rechts zu sein, weil er eine Streamerin kritisierte: „Twitch, ist sowas eigentlich okay?“

Erik „Gronkh“ Range gilt als sowas wie der „große Bruder“ des deutschen Twitch. Vielen erscheint es daher absurd, dass ausgerechnet der 46-Jährige „rechts“ sein soll. Aber genau das wird ihm vorgeworfen, weil er sich kritisch zu Shurjoka äußert.

Was ist das für ein Vorwurf? In einem Stream des Twitch-Streamers Dara, besser bekannt als „DerRadikaleDemokrat“, hatte eine seiner Mods am 14. August 2023 die Aussage getätigt, Gronkh sei wohl „eh ziemlich rechts“. Das könne man daran sehen, wie er gegen die Streamerin Pia „Shurjoka“ Scholz „hetzen“ würde.

Diese Aussage wurde daraufhin von Theo „Scurrows“ Bottländer auf Twitter verbreitet, wo sie schließlich auch Gronkh selbst erreichte, der sich dazu äußerte.

Streamer zieht Bilanz zum Boykott von Hogwarts Legacy

Das ist die Vorgeschichte: Am 14. August 2023 sprach der Twitch-Streamer Dara, besser bekannt als „DerRadikaleDemokrat“, über den Boykott am „Harry Potter“-Spiel Hogwarts Legacy. Der Boykott sei auf kurze Sicht zwar erfolgreich gewesen, da er für eine erhöhte mediale Aufmerksamkeit gesorgt hätte.

Rückblickend, so der Twitch-Streamer, hätte man das aber wohl besser aufziehen können.

Er erklärt, dass die „woke, progressive, linke Internet-Bubble“ langfristig viel Hass auf sich gezogen hätte. Statt einen Boykott zu fordern, hätte man sich den Hype um das Spiel zunutze machen können, um auf Probleme wie Transfeindlichkeit aufmerksam zu machen.

DerRadikaleDemokrat sagt, sein Twitch-Kollege Gronkh hätte da eigentlich einen guten Vorschlag gehabt. Dieser hatte Hogwarts Legacy auf seinem Kanal zwar zeigen, gleichzeitig allerdings Spenden für Organisationen sammeln wollen, die sich für Transrechte einsetzen.

Gronkh hatte die Idee, das Spiel zu zeigen, jedoch ganz verworfen, nachdem die Frage, ob ihm J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, einfach egal sein könne, ihm einen Shitstorm auf Twitter bescherte. Damit hätte man einen der größten Influencer der Plattform „wahrscheinlich für immer verloren“, meint DerRadikaleDemokrat.

In diesem Zusammenfang fiel die Aussage der Moderatorin.

Gronkh hatte in einem Statement Bezug auf seinen „Shitstorm“ genommen

Was ist mit „Hetze“ gemeint? Die Aussage der Moderatorin bezieht sich vermutlich auf ein Statement, das Gronkh Anfang August abgegeben hatte. Der Twitch-Streamer hatte erklärt, das Thema rund um Shurjoka, die seit Monaten heftiger Kritik ausgesetzt ist, „liegen gelassen“ zu haben.

Gronkh, der sich eigentlich aus solchen Streitereien heraus halten möchte, äußerte sich betont vorsichtig: Er habe das Thema mit Interesse verfolgt, habe sich jedoch „immer nur bei einer Seite“ die Haare raufen müssen. Gewissen Personen, so der 46-Jährige, wolle er auch einfach keine Bühne bieten.

Der Twitch-Streamer sagt aber auch klipp und klar: Zu Beginn der Debatte seien auch Lügen über ihn verbreitet worden, diese seien allerdings nur von einer Seite gekommen – der von Shurjoka.

Insbesondere störte sich Gronkh daran, dass es so dargestellt worden sei, als hätte er eigentlich gar keinen „richtigen Shitstorm“ gehabt.

Bei aller Kritik hatten ihn damals seine Fans und andere Content Creator in Schutz genommen.

In seinem ersten Livestream nach dem Shitstorm wurde er von seinen Fans mit 37.000 € in Abos willkommen geheißen und knackte einen persönlichen Zuschauer-Rekord auf. Solche Shitstorms hätte sie auch gerne, hatte Shurjoka in einem eigenen Stream dazu geäußert.

Für Gronkh kam das offenbar so rüber, als sei die an ihm geübte Kritik nichtig, weil er ja irgendwie Geld damit verdient habe. Dabei schien ihm die Kritik in dieser Zeit ziemlich zuzusetzen, in seinem Stream damals sagte er, habe kaum schlafen können.

Eine ungeschnittene Version des Statements wurde von YouTuber Herr Newstime gepostet, wir haben sie euch hier eingebunden. Ab 1:06 geht es los.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie reagiert Gronkh auf den Vorwurf? Auf Twitter teilte der 46-Jährige den Screenshot der Chat-Nachricht „zur Belustigung“. Das könne man sich einfach nicht ausdenken. Er fragt: „Twitch, ist sowas eigentlich okay?“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auch jetzt kann sich Gronkh der Unterstützung durch seine Fans und viele seiner Kollegen von Twitch und YouTube gewiss sein. In den Kommentaren drücke sie ihr Unverständnis darüber aus, dass ausgerechnet er rechts sein soll.

Andere ärgen sich für Gronkh mit. Die Streamerin Gnu schreibt: Da gehe ihr das Messer in der Tasche auf (via Twitter). Auch Shurjoka selbst scheint nicht glücklich darüber zu sein, auf diese Weise hereingezogen zu werden: Sie reagierte mit einem „Facepalm“-Meme.

Und tatsächlich sind die Auswirkungen der Aussage bereits sichtbar: Auf Twitter trenden derzeit sowohl Gronkh ” als auch Shurjoka . Dabei hatte die Woche für den Twitch-Streamer so schön angefangen:

Gronkh bekommt auf Twitch 7.000 Abos in wenigen Minuten, zerstört alle Funktionen damit