Twitch bannt einen der größten YouTuber weltweit – Fans spekulieren wild, was dahinterstecken könnte

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Twitch: MontanaBlack (35) hat in zwei Jahren 50 % seiner Zuschauer verloren – Konkurrent wuchs in der Zeit um 28 %

Der “Brücken-Vorfall” sollte zwar nicht mehr auf dem Kanal von PewDiePie zu finden sein, wäre für Twitch aber definitiv ein Bann-Grund. Die Videos zum Yandere Simulator sind noch auf dem YouTube-Kanal des 34-Jährigen verfügbar, es ist also gut möglich, dass sie ihren Weg in den Dauer-Stream gefunden haben könnten.

So vermutet ein Twitter-Nutzer, dass das ganze Kanal-Konzept gegen die Richtlinien von Twitch verstoßen haben könnte (via Twitter ). Das erscheint jedoch eher unwahrscheinlich, da deutsche Streamer wie Gronkh und MontanaBlack ebenfalls solche 24/7-Kanäle mit alten Inhalten betreiben .

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Fürs Erste werden aber weder die Trailer Park Boys, noch ALF oder der Kult-Film The Room auf dem Kanal von PewDiePie zu sehen sein: der Kanal wurde aus unbekannten Gründen von Twitch gebannt. Fans spekulieren fleißig, was die Sperre ausgelöst haben könnte.

Insert

You are going to send email to