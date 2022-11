YouTuber erreicht 111,9 Millionen Abonnenten – Überholt PewDiePie als König der Video-Plattform

Warhammer 40.000: Darktide, das neue Game der bekannten Reihe kommt am 30. November 2022 auf Steam und spielt in einer düsteren Zukunft.

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Welcher Kanal hat wirklich die meisten Abos? Die Liste der YouTube-Kanäle mit den meisten Abos führt kein bekannter YouTuber an, sondern eine Musikagentur aus Indien. T-Series folgen 229 Millionen Accounts. Allerdings werden Brand- und Firmen-Kanäle in vielen Listen nicht mitgeführt.

Wie viele Abonnenten hat MrBeast? Als MrBeast am 14. November PewDiePie in den Abos überholte, kursierten kurz darauf Screenshot im Internet, die ihn mit 111,85 Millionen Abonnenten zeigen und die verdeutlichen, dass er seinen Konkurrenten vom YouTube-Thron stieß.

Im November 2021 sorgte MrBeast zudem für Aufsehen, als er die Netflix-Serie Squid Game nachstellte und 456.000 US-Dollar Preisgeld an den Sieger vergab. Mit seiner Version von Squid Game stellte er obendrein mit 42,6 Millionen erzielten Views innerhalb von 24 Stunden bei einem Nicht-Trailer- oder Musikvideo einen Rekord auf, den er im März 2022 an die Ohrfeige von Will Smith bei der Oscar-Verleihung verlor.

