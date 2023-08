Wir erklären euch in einem kurzen Video 3 Tipps, um eure Traglast in Baldur's Gate 3 zu reduzieren.

Auch das zweite Geschenk kommt gut an. Es ist nämlich eine Tasse mit dem „Weasel Tunneler“ als Motiv und dazu dem Satz „Up to no good“, also „Der führt nichts Gutes im Schilde“ – das war Voxys erste Einschätzung beim Anblick dieser Karte.

Wir haben wirklich laut über deine Wühlerwiesel-Saga gelacht, auch wenn wir dabei nicht so geklungen haben wie du. Genieß diese kleinen Erinnerungsstücke an dein wahres Selbst und wir sehen uns im Dalaran Heist.

So reagiert Blizzard: Bei Blizzard gab es offenbar jemanden, der sich über die Videos von Voxy genau so amüsierte, wie die Community. Denn schon wenige Tage nach dem Vorfall hatte Voxy zwei Pakete von Blizzard vor ihrer Haustür.

Die Community amüsierte sich aber noch viel mehr, denn in ihrem Lachanfall klang Voxy ziemlich exakt so, wie das Geräusch, das der Wühlerwiesel macht, wenn man ihn ausspielt: Ein besonders kehliges, rauchiges Lachen.

Was ist dann passiert? Während des Solo-Abenteuers „Dalaran Heist“ spielte Voxy daraufhin einen Effekt mit „Entdecken“ aus und wurde mit dem „Wühlerwiesel“ („Weasel Tunneler“) konfrontiert. Das Artwork der Karte zeigt einen kleinen, schelmisch grinsenden Wiesel mit einem Filzthut auf dem Kopf und Zigarre im Mund. Der Anblick amüsierte Voxy so sehr, dass sie erstmal einen Lachanfall bekam und sich kaum beherrschen konnte.

