Julien Bam beendet seinen YouTube-Kanal, schließt nach 8 Jahren Frieden mit seinem liebsten Feind

Der YouTuber Julien Bam lud am Samstag, dem 15. März 2025, sein letztes Video auf einem seiner YouTube-Kanäle hoch und beendete damit gleichzeitig einen Beef mit einem seiner YouTube-Kollegen.

Warum beendet Julien Bam seinen YouTube-Kanal? Im August 2024 kündigte YouTuber Julien Bam seine letzten sogenannten „Hauptvideos“ auf seinem Hauptkanal „Julien Bam“ an. Die Hauptvideos sind aufwendig produzierte Kurzfilme, für die der YouTuber in der deutschen YouTube-Szene bekannt ist. Mit seinem letzten Video am Samstag, das am 15. März 2025 live ging, schloss Julien Bam nun dieses Kapitel seines Lebens.

Der Grund: Die Videos seien schon immer kostspielig und extrem aufwendig gewesen. Sie würden sich schon länger nicht mehr rentieren und der YouTuber wolle sich auf andere Inhalte konzentrieren.

Zunächst kündigte er im Jahr 2020 drei letzte Hauptvideos an, die sich dann schnell zu 16 Videos mauserten. So viele Ideen hatte Julien Bam und sein kreatives Team noch.

8 Jahre lang „Streit“ zwischen zwei YouTubern

Wer ist Julien Bams liebster Feind? Es handelt sich dabei um den YouTuber Sebastian „Rewinside“ Meyer. Über acht Jahre lang hatten die beiden YouTuber einen Beef miteinander, der allerdings nie ernst gemeint war. Es war eher ein neckisches hin und her zwischen zwei Freunden, die sich seit 2012 kennen.

Rewinside wurde von Julien Bam in seinen Hauptvideos immer wieder auf den Arm genommen. So lautet eine Liedzeile aus seinem Song „Bunny Bars“, der in dem YouTube-Video „Der letzte SONG des OSTERHASEN“ vorkommt: „Rewi klaut Preise, weil er hat ja keine / Sein Content einfach nicht so gut“

Das ist eine Anspielung darauf, dass Rewinside Julien Bam seinen goldenen Playbutton gestohlen hat. Ein Preis, den YouTube an Kanäle überreicht, welche die eine Million Abonnenten geknackt haben. Im Gegenzug klaute Julien Bam Rewinside eine Arkani-Pokémon-Karte.

„Das ist ein historischer Moment für YouTube-Deutschland“

Achtung: Der folgende Abschnitt enthält Spoiler für das YouTube-Video „Der Mann im Mond – Das Finale“!

Wie wurde der Frieden besiegelt? Die YouTuber begruben gleich auf zwei Arten das Kriegsbeil:

Rewinside bekam eine große Hauptrolle in einem der Hauptvideos von Julien Bam. In „Der Mann im Mond – Das Finale“ (auf YouTube) durfte Rewinside etwa die Rolle des Fremden übernehmen. Die Identität des Charakters wurde erst jetzt bekannt gegeben und sorgte bei der Community für eine satte Überraschung.

In einem Video auf Rewinsides Kanal (via YouTube) übergaben sich die YouTuber die gestohlenen Gegenstände und fanden abschließende Worte für den neckischen Disput. Julien Bam nannte die Übergabe einen „historischen Moment für YouTube-Deutschland.“

Dabei stellten die beiden auch nochmals klar, dass dieser Streit zwischen ihnen niemals ernst gemeint war. So sagt Rewinside an die Community gerichtet: „Das war Entertainment, okay?“ Zuvor gab es nämlich immer wieder Zuschauer, die den Beef ernster nahmen, als er tatsächlich war. Rewinside meint dazu: „Leute dachten wirklich, wir hassen uns.“

So endet eine Ära in YouTube-Deutschland. Rewinside ist nicht der einzige Content-Schaffende, über den sich Julien Bam lustig gemacht hat. Der deutsche YouTuber Ungespielt blieb von einem Diss ebenfalls nicht verschont: Julien Bam macht sich auf YouTube vor Millionen von Menschen über seinen früheren Kumpel Unge lustig