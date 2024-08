Der Aufwand, der hinter dieser Video-Reihe steckt, ist enorm. Es gibt immer wieder Special Guests aus der YouTube-Welt, neue Drehorte und ganze Sets müssen auch gebaut werden. In einem Video sprach Julien Bam über die genauen Kosten seiner Videos und stellte fest: „Jede Minute so teuer wie ein kleines Auto“

Das sagt Julien Bam zu seinen Videos: In seinem YouTube-Video ließ Julien Bam durchblicken, wie aufgewühlt er wegen der anstehenden Releases ist: „Ich bin einfach so überkrass heftig aufgeregt.“

Was ist neu an den Hauptvideos? Zum ersten Mal in der Geschichte seiner Videos werden diese nicht nur auf YouTube hochgeladen. Julien Bam geht den gleichen Deal wie die vierte Staffel von „7 vs Wild“ ein und wird seine Hauptvideos künftig auf Freevee und Prime Video zwei Wochen vorher hochladen . Ein Release und eine dazugehörige Online-Watchparty mit Zuschauern und Team wird es auf YouTube dennoch geben.

Vor neun Jahren wurde der Kanal eingestellt und Julien Bam begann auf seinem eigenen Kanal aufwendige Produktionen in Form von Kurzfilmen zu veröffentlichen. Daraus entstanden zwei Hauptvideo-Reihen, die den größten Erfolg auf seinem Kanal erzielten: Die „Mann im Mond“- und die „Songs aus der Bohne“-Reihe. Seine Videos waren ein riesiger Erfolg. Teilweise bekam er 700.000 Aufrufe in fünf Stunden .

Julien Bam ist einer der größten YouTuber auf der Plattform, der vor allem mit seinen aufwendig produzierten Videos auffiel. Diese Ära an YouTube -Videos soll nun zu Ende gehen, wie er in seinem neuesten Video ankündigt.

