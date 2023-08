Großer YouTuber erklärt, was eines seiner Videos kostet: „Jede Minute so teuer wie ein kleines Auto“

Wir stellen euch in einem kurzen Video ein nützliches Feature in Baldur’s Gate 3 vor, dass ihr nicht vergessen solltet.

Abschließend in seinem Video, dankt Julien Bam allen Mitwirkenden, die an der Umsetzung solcher Projekte beteiligt sind, sowie seiner treuen Community, die ihn auf seiner kreativen Reise begleitet.

Um welchen Dreh handelt es sich? In seinem neuesten Video auf YouTube enthüllt Julien Bam die erstaunlichen Bruttoausgaben für den ersten Akt einer geplanten fünfteiligen Serie. Er betont, dass jede Minute dieses aufwendigen Videos so viel kostet wie ein kleines Auto. Die Produktionskosten für diesen einen Akt, welcher etwa 30 Minuten dauert, belaufen sich grob auf beeindruckende 500.000 Euro.

In Julien Bams neuesten YouTube -Video, vom 17. August 2023, gewährt er einen erstaunlichen Einblick in die enormen finanziellen Anstrengungen, die hinter seinen Produktionen stehen. Allein für den ersten Akt seines neuen Videos Mann im Mond Akt 1. hat Julien Bam rund eine halbe Million Euro an Bruttoausgaben investiert.

