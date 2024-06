Amazon hat angekündigt, die Fortsetzung von Julien Bams Serie “Mann im Mond” vorab exklusiv auf Freevee und Prime Video zu zeigen, bevor sie auf YouTube verfügbar wird. Eine ähnliche Abmachung hatte es schon mit der Survival-Show 7vsWild gegeben.

Was für ein Deal ist das? Amazon soll laut dwdl angekündigt haben, die Fortsetzung der Serie Mann im Mond von Julien Bam exklusiv auf seinen Streamingdiensten Freevee und Prime Video zu zeigen, bevor sie auf YouTube verfügbar wird. Somit tritt er in die Fußstapfen von 7 vs Wild, die einen ähnlichen Deal mit Amazon eingegangen sind.

Julien Bam, einer der bekanntesten YouTuber Deutschlands, hat die Serie bereits erfolgreich auf seinem YouTube-Kanal gestartet und produziert sie zusammen mit seinem Team eigenständig weiter.

Eine Video-Reihe mit Millionen von Klicks

Was ist das für eine Video-Serie? Die Handlung dreht sich um Julien und seine Freunde, die den titelgebenden Mann im Mond daran hindern müssen, die Erde zu zerstören. Die Serie kombiniert humorvolle Elemente mit überraschenden Wendungen und einem starken Fokus auf Musik.

Ursprünglich auf seinem YouTube-Kanal gestartet, hat Julien Bam die Serie in Eigenregie produziert und bereits große Erfolge damit erzielt. Jedes seiner Videos konnte mehrere Millionen Klicks erreichen. Hierbei erklärte er in der Vergangenheit, dass jede Minute seines Videos so teuer wie ein kleines Auto sei.

Seine Video-Reihe Mann im Mond knüpft an seine zuvor erschienen, beliebte Serie Songs aus der Bohne an.

Wann erscheinen die neuen Folgen? Die neuen Folgen sollen ab Juli auf Prime Video und Amazon Freevee verfügbar sein, bevor sie später auch auf YouTube erscheinen.

Allerdings sollen wohl zunächst auf Amazon die bereits erschienen Folgen erscheinen und im Anschluss die noch nicht bekannten Folgen. Ein genaues Datum gibt es hierzu jedoch noch nicht.

