Der Chef von Valve, Gabe Newell, hat eingestanden, dass ihr Spiel „Artifact“ ein heftiger Flop war. Doch man will das Online-Strategiespiel wiederbeleben. Die Überarbeitung ist so groß, dass man intern von „Artifact 2“ spricht. Wird es doch noch der ersehnte Steam-Hit?

Was ist das mit Artifact? Normalerweise sind alle Multiplayer-Spiele von Valve große Hits auf ihrer Plattform Steam: Dota 2; CS:GO, sogar das alte Team Fortress 2 sind seit Jahren die Platzhirsche auf der gigantischen PC-Plattform.

Das Online-Sammelkartenspiel Artifact erschien im November 2018 und es sah kurz so aus, als wird das der nächste Mega-Seller. Das Spiel begann mit riesigem Interesse auf Steam. Es stand unter dem Motto: „Valve macht endlich wieder Spiele!“ Denn Artifact (2018) war das erste Spiel von Valve seit Dota 2 (2013).

Doch Artifact stürzte auf Steam wie ein abgeschossener Vogel vom Himmel und krachte auf den harten Boden der Steam-Charts.

Schon im März 2019 waren die Zahlen wirklich schlecht.

Das heiß erwartete „neue Spiel von Valve“ stellte sich als Flop heraus, den nach kurzer Zeit kaum noch wer spielen wollte.

Das digitale Kartenspiel erschien im November 2018 und war im Februar 2019 schon so gut wie tot.

Valve erklärte im März 2019 dann, dass sie sich „um die grundlegenden Probleme des Spiels“ kümmern wollen, aber viele Infos gab es im letzten Jahr nicht mehr dazu.

Ein bekanntes Meme zu Gabe Newell: Der König gewährt Rabatte.

Valve plant Reboot für Artifact

Das sagt Valve nun: Der Chef von Valve, Gabe Newell, ist so eine Art „Jesus des PC Gamings.“ Der hat in einem Interview mit dem Magazin EDGE jetzt gesagt, man habe eine Menge aus dem Release von Artifact auf Steam gelernt und wird diese Lehren jetzt in einem Reboot anwenden.

Man war enttäuscht, wie Artifact lief. In einem anderen Interview mit IGN hieß es: Artifact sei eine riesige Enttäuschung gewesen.

Bei Valve dachten sie, man hätte ein starkes Produkt, aber hat dann schlechte Ergebnisse erzielt. Jetzt wolle man sehen, ob man aus dem Scheitern die richtigen Lehren gezogen hat.

Newell sagt, man hätte ein großes Reboot für Artifact vor, um seine Existenz vor den Kunden und vor dem Markt zu rechtfertigen. Das Reboot sei so groß geworden, dass man intern von einem „Artifact 2“ spricht.

Es gibt aber noch keine weiteren Details, wie Valve das Spiel überarbeiten wird.

Warum ich glaube, dass Valves Artifact scheitern wird

Valve machte endlich wieder neues Spiel, aber das hatte so viele Probleme

Warum ist Artifact gescheitert? Die Liste an Kritikpunkten an Artifact war lang und erstaunlich bunt:

Es kamen konstant Beschwerden über fehlende Spielinhalte

der Zufallsfaktor war einigen zu hoch

außerdem war Artifact relativ kompliziert und schwer „lesbar“, Spieler musste Zeit investieren, um überhaupt zu verstehen, was da im Spiel abging.

Es gab zudem Kritik am Bezahl-Modell, Artifact sei „Pay2Win“ gewesen, glaubten einige. Es trat dann ein großer Preisverfall bei den Karten auf.

Artifact hatte auf Steam unter Review-Bombing zu leiden, was es früh belastete.

Letztlich zeigte sich an Artifact ein typisches Problem von Online-Spielen: Wenn die Stimmung zum Release schlecht ist, fangen viele Spieler erst gar nicht mit dem Spiel an, andere, die kurz reinschnuppern, sind rasch wieder weg. Es entsteht keine Spieler-Bindung. Es fehlt fehlt eine gesunde Basis an Stammspielern und dass setzt eine Abwärtsspirale in Gang, die das Game früh killt.

So geht es vielen Online-Spielen auf Steam, dass Valve aber selbst so einen Flop nun in der Spiele-Historie hat hat, scheint man jetzt ändern zu wollen.

