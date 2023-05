Neues Gameplay zum Amazon-MMORPG Throne and Liberty ist aufgetaucht, kommt für PC, PS5, Xbox Series X/S

Throne and Liberty soll ein AAA-MMO von NCSoft und Amazon werden, das für PC, PS5 und die Xbox Series X/S erscheint. Nun wurden neue Szenen geleakt.

Was ist das für ein Leak? Auf YouTube ist aktuell ein Video zu finden, in dem verschiedene Aspekte in mehreren Abschnitten des Spiels zu sehen sind.

So sind dort unter anderem ein wenig vom Kampfsystem, eine Stadt, unterschiedliche Gebiete, verschiedene Fortbewegungen, aber auch Dinge wie die Menüs und eine Doppelarmbrust zu sehen.

Die Gameplay-Szenen stammen offenbar vom südkoreanischen CBT-Server, berichtet das Portal “mmorpg.org.pl“. Knapp zehn Minuten, bestehend aus unzusammenhängenden Videos, können dort angeschaut werden.

Das Video des Users “Lord Fixit” (via YouTube) binden wir hier ein. Bedenkt, dass es sich nicht um offizielle Aufnahmen handelt, sondern einen Leak. Ob und in welcher Form die Features letztlich im Spiel landen, ist offen.

Was ist Throne and Liberty für ein Spiel?

Das ist bislang bekannt: Ursprünglich sollte das neue MMORPG als “Lineage Eternal” entwickelt werden, doch das fiel in einem Test 2017 durch und wurde daraufhin über mehrere Jahre überarbeitet. So entstand das neue Projekt, beziehungsweise dessen Umbenennung, “Throne and Liberty”.

Einen Überblick zum Spiel sehr ihr hier:

Das Spiel soll hochwertige PvE-Inhalte, aber auch einen Fokus auf PvP enthalten, inklusive riesiger Festungs-Schlachten im Endgame. Es soll Action-reiche Kämpfe, riesige Bosse und eine spannende Story bieten. Eine große Rolle soll außerdem das Wetter spielen, das sowohl Fähigkeiten, als auch Waffen, Gegner und mehr beeinflussen soll.

Interessant: PvP-Kämpfe in der offenen Welt sollen am Tage unter dem Mantel eines Karma-Systems stattfinden, nachts allerdings soll es keine Strafen geben.

Dabei fungiert Amazon als Publisher im Westen für das neue MMORPG. Eine große Übersicht zu Throne and Liberty haben wir hier für euch.

Wann erscheint TL? Der Release ist derzeit für Oktober 2023 angesetzt. Dann soll es von Anfang an für den PC, aber auch für die PS5 und die Xbox Series X/S verfügbar sein. Im Mai läuft noch eine Beta in Südkorea, zudem sollen weitere Tests in Nordamerika stattfinden. Ein Timing dafür ist aber noch nicht bekannt.

Einen ersten, etwas skeptischen Ausblick auf Throne and Liberty findet ihr bei MeinMMO-Experte Alexander Leitsch.