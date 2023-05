World of Warcraft hat sich seit Jahren nicht mehr so gut angefühlt – Wer jetzt nicht spielt, ist selbst schuld

MeinMMO-Dämon Cortyn hat sich neu in World of Warcraft verliebt. Blizzard scheint vieles richtig zu machen – man muss sich nur darauf einlassen.

Patch 10.1 Glut von Neltharion ist jetzt seit knapp 2 Wochen live. Ich gebe zu, ich war am Anfang skeptisch. Es gab einige Probleme und bei so manchen Ideen dachte ich im Vorfeld: Ist das wirklich gesund für das Spiel?

Inzwischen hat sich meine Meinung Stück für Stück gewandelt und je mehr Zeit ich in Patch 10.1 verbringe, desto positiver bin ich davon überrascht, wie gut alles ineinandergreift.

Das Gearing-System ist der Grundstein für die Zukunft

Auch wenn ich weiterhin denke, dass das neue Gearing-System für Neulinge und Rückkehrer überwältigend und komplex ist, ist es doch nach einer Eingewöhnungszeit richtig gut.

Vorbei sind die Zeiten, in denen man eine Waffe aus dem Raid bekommt, diese verzaubert und dann in der nächsten „Mythisch+“ entnervt mit den Augen rollt, weil doch gerade eine Waffe gedroppt ist, die 3 Itemlevel besser ist und damit die bisherige wieder ersetzt.

Selbst wenn ich aus einem ganzen Run auf „Aberrus, Schmelztiegel der Schatten“ nur ein einziges Item bekomme, fühlt sich jeder Bosskill nach Fortschritt an. Denn es regnet dabei Wappenfragmente, die für die Aufwertung benötigt werden.

Oder anders gesagt: Selbst wenn ich den ganzen Raid über keine direkte Ausrüstung bekomme, kann ich meine bestehende Ausrüstung doch 6-8 Mal aufwerten und so noch das eine oder andere Itemlevel aus meiner Rüstung kitzeln.

Dabei ist vollkommen egal, woher ich die Ausrüstung habe. Egal ob aus dem Raid, aus Mythisch+, aus einer Weltquests oder von Rare-Mobs.

Sicher – das System wird im späteren Verlauf der Saison an Reiz verlieren. Wenn sämtliche getragene Ausrüstung auf das Maximum aufgewertet ist, dann bleibt nur noch übrig, wieder höherstufige Ausrüstung zu finden.

Aber der Weg dahin ist viel angenehmer und lohnenswerter.

Vor allem kann dies aber nun der „neue Standard“ sein, auf dem World of Warcraft aufbaut. Selten hat sich das Sammeln von Ausrüstung so gut und erfüllend angefühlt. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man sich von diesem System jemals wieder verabschieden wird. Und Blizzard hat bereits verraten, dass das System in leicht abgewandelter Form wohl auch in Season 3 bestehen wird.

Mythisch+ macht Spaß wie lange nicht mehr

Ebenfalls erstaunt bin ich darüber, wie viel Spaß mir „Mythisch+“ jetzt wieder macht. Das liegt nicht nur am komplett „neuen“ Set aus Dungeons (und mit Freihafen auch einem meiner Lieblinge).

Die Reduktion, Überarbeitung und breitere Verteilung von Affixen, die jetzt erst auf den Stufen 7 und 14 aktiv werden, fühlt sich einfach besser an.

Manch einer mag denken, dass Dungeons jetzt deutlich einfacher sind – aber das ist nicht der Fall. Besucht mal die Brackenfellhöhle auf Mythisch+19 (Tyrannisch) und schaut, was da beim ersten und letzten Boss abgeht.

Jeder Boss lohnt sich – denn alles bringt Upgrades. Selbst dann, wenn man keine Beute bekommt.

„Einfacher“ ist nur geworden, dass man nun deutlich mehr Fokus auf die Mechaniken des Bosskampfes und den Dungeon an sich richten kann. Am Ende von Saison 1 hing mir „Donnernd“ wirklich zu den Ohren raus und gerade als Caster mit besonders geringer Mobilität hatte ich immer öfter den Eindruck: WoW will mich vom Spielen abhalten. Das war absichtlich so nervig gemacht, dass ich mit meiner Schattenpriesterin einfach nicht mitkommen soll.

Dieses Gefühl ist vollkommen verschwunden.

Die ganze Welt bleibt relevant

Doch noch etwas ist ein Novum in Patch 10.1. Bisher war es in ausnahmslos jeder Erweiterung so, dass mit der Einführung eines neuen Gebiets die „alte Welt“ an Bedeutung verloren hat.

Sprich: Mit der Einführung von Naz’jatar und Mechagon, war niemand mehr im Tiragardesund unterwegs. Mit der Einführung von Korthia war niemand mehr im Ardenwald.

Das ist mit Patch 10.1 nicht der Fall – und hat gute Gründe. Denn der ganze „alte“ Content aus Dragonflight wurde ebenfalls aktualisiert. Die Gegenstände zum Aufwerten, wie Flugsteine und Wappenfragmente, bekommt man auch in den ursprünglichen Gebieten aus 10.0. Wer also gerade keine Lust auf die Zaralekhöhlen hat, der kann auch einfach in den Ebenen von Ohn’ahra Weltquests erledigen und erhält dabei relevante Währung für den Charakaterfortschritt.

Die ersten paar Tage war ich wirklich skeptisch, doch inzwischen hat mich Patch 10.1 Glut von Neltharion vollends überzeugt. Wenn man Spaß an allen Formen von Content hat, gibt es wirklich viel zu tun – und gleichzeitig ist nichts davon Pflicht, weil man so ziemlich alles Notwendige auch aus anderen Quellen bekommen könnte.

Es ist lange her, dass sich World of Warcraft als Ganzes so rund angefühlt hat. Selbst, wenn ich mit dem Schattenpriester unzufrieden bin.