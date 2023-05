Blizzard wollte zum „Pride“-Monat das Image aufbessern, schreibt dick „Lügner“ auf die Shirts

Von einer Panne in die nächste. Blizzard will für Trans-Menschen eintreten und schreibt sich dabei selbst „Lügner“ auf die Stirn.

In den letzten Jahren hat der „Pride Month“ immer mehr an Bedeutung gewonnen. Während viele während dieser Zeit besonders auf Diversität aufmerksam machen und für die Rechte und gleiche Behandlung aller Menschen kämpfen, die sich etwa „LGBTQ+“ zuordnen lassen, versuchen auch einige Firmen sich in der Zeit zu positionieren und diese Werte zu vertreten oder das eigene Image aufzupolieren.

Auch Blizzard hat das versucht – und dabei einen bitteren, aber auch lustigen Fehler begangen.

Was ist das für eine Aktion? Zwischen Mitte Mai und Ende Juni verkauft Blizzard in seinem Shop eine neue Kollektion. Die „Blizzard Pride Collection“ besteht aus Kleidung mit verschiedenen Logos rund um Blizzard, entweder in den Farben der Regenbogenflagge oder denen der Transgender-Flagge (Hellblau, Rosa, Weiß).

Beworben wurde der Verkauf über Twitter, mit einem etwas „amüsanten“ Post. Zu sehen darauf ist ein Shirt in den Transgender-Farben mit dem Schriftzug „Blizzard“. Unglücklich gewählt ist die Farbgebung aber, weil die Buchstaben „LI“ und „AR“ im besonders deutlichen Rosa zu sehen sind und damit das Wort „Liar“, also „Lügner“ bilden.

Das ist auch dem Twitter-Nutzer @SouljaBoymoder aufgefallen, der das herausgestellt hat:

Warum ist das „Liar“ so witzig? Blizzard hatte in den vergangenen Jahren einige größere Skandale. Es ging dabei viel um Sexismus, Mobbing oder auch Beleidigung etwa gegenüber Transmenschen. Die Skandale hatten viele Entlassungen und auch zahlreiche Änderungen im Unternehmen zur Folge. Seither versucht Blizzard verstärkt, für Diversität einzustehen und vertritt diese Werte auch in den Spielen stärker – gerade bei Overwatch merkt man das häufig.

Viele ehemalige Fans glauben allerdings nicht, dass sich bei Blizzard wirklich so schnell etwas geändert hat und kritisieren, dass es sich bei den Aktionen jetzt nur um das „Reinwaschen“ des Namens handeln würde. Sie bezichtigen Blizzard der Lüge – und finden daher ein gefundenes Fressen darin, dass Blizzard durch die Farben auf dem T-Shirt sich selbst als „Lügner“ bezeichnet.

Genau das in der Werbung gezeigte Shirt ist im Shop übrigens nicht mehr auffindbar.

Letztlich wird es sich dabei wohl einfach um ein Missgeschick handeln – aber eines, das wohl kein zweites Mal vorkommen wird.

Dass die ganze Aktion damit so in ein spöttisches Licht gerückt wird, ist eigentlich schade. Denn die Gewinne aus den Verkäufen bis Ende Juni werden an das „National Center for Transgender Equality“ gespendet, die sich für die Gleichberechtigung von Trans-Menschen einsetzen.