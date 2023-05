CEO von Activision Blizzard unterstellt UK-Behörde Inkompetenz – Die schießen zurück: „Wir wissen, was wir tun“

Die britische Wettbewerbsbehörde blockiert die Fusion von Activision Blizzard und Microsoft. Acti-CEO Bobby Kotick ätze deswegen gegen die Behörde, doch die lassen sich das nicht gefallen.

Das derzeit größte Thema im Gaming ist die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch den US-Konzern Microsoft – fast 70 Milliarden US-Dollar sollen fließen.

Doch die großen Wettbewerbsbehörden in den USA, Großbritannien und EU schlugen Alarm – bei solch großen Deals wolle man erst prüfen, ob die Übernahme keine Märkte gefährde. Man wolle verhindern, dass ein Monopol entstehe. Die Behörden haben sogar die Macht, solche Deals zu blockieren.

Das ist dann auch passiert: die britische Wettbewerbsbehörde CMA (Competition and Markets Authority) stellt sich gegen die Übernahme und erklärt das mit dem Cloud-Gaming-Sektor. Activision Blizzard verlor in 31 Minuten gut 7 Milliarden US-Dollar an Wert.

Microsoft und Activision Blizzard stellten sofort klar, dass sie weiter an dem Deal festhalten. Acti-CEO Bobby Kotick fand sogar ziemlich deutliche Worte und unterstellte der Behörde CMA Inkompetenz. CMA-Chefin Sarah Cardell ließ das nicht auf sich sitzen, schoss zurück und gab Einblicke in die Entscheidung.

Was hat Kotick gesagt? In einem Interview mit dem US-Medium CNBC richtete der CEO von Activision Blizzard ungewohnt starke Worte gegen die Wettbewerbsbehörde von Großbritannien:

[…] And what it demonstrated to us is that these regulators, they don’t really understand our business. And so, they’re making determinations and judgments that are not factually correct, and I think when you go to the tribunal, that’s what you have to focus on is whether it was irrational.

[…] Und es hat uns gezeigt, dass diese Regulierungsbehörden unser Geschäft nicht wirklich verstehen. Und so treffen sie Feststellungen und Urteile, die faktisch nicht korrekt sind und ich denke, wenn man vor Gericht geht, muss man sich darauf konzentrieren, ob es irrational war oder nicht.