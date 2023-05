Overwatch 2 hat alle Fans enttäuscht und ist ein Armutszeugnis für Blizzard

Blizzard hat den PvE-Modus von Overwatch 2 beerdigt. MeinMMO-Dämon Cortyn tobt, denn damit zeigt Blizzard nur eines: Sie haben noch immer nicht begriffen, was für Fans wirklich zählt.

Der Release von Overwatch 2 als reine „Multiplayer“-Erfahrung hat Ende 2022 bereits für einiges Stirnrunzeln gesorgt. Aber egal. Da hieß es noch, dass der PvE-Modus „im Laufe des nächsten Jahres“ kam. Also waren meine Freunde und ich frohen Mutes. Erst wieder ein paar Wochen im PvP verzweifeln und unsere „Bronze 5“-Wertung zementieren, bevor es dann endlich den PvE-Modus gibt.

Das war ja auch, was wir immer wollten. Immerhin hatten die grandiosen Overwatch-Cinematics eine riesige Welt eröffnet:

Ich wollte erleben, wie Reinhardt und Ana damals ihre Aufträge zusammen erlebt haben.

Ich wollte dabei sein, wenn Widowmaker und Ana sich ein Duell liefern, bei dem Ana letztlich ihr Auge verliert.

Ich wollte spielen, wie Doomfist zum fiesen Untergrundboss aufsteigt.

Ich wollte sehen, wie der leicht irre Sigma seinen Platz bei Talon findet.

Seit 2019 war ich voller Vorfreude. Ein Maß an Vorfreude, das ich sonst nur für wirklich grandiose Titel wie Mass Effect oder ein neues Final Fantasy hatte.

Doch jetzt hat Blizzard diese Freude genommen und den PvE-Modus mit der größten Bullshit-Erklärung gestrichen, die ich seit langer, langer Zeit gehört habe.

Einfach vorbei – der Traum von einer Overwatch-Kampagne.

Blizzard merkt nach 32 Jahren, dass Live-Spiele Aufmerksamkeit brauchen

Ich bin fassungslos. Auch wenn wir auf MeinMMO nicht über jeden Leak berichtet haben – es gab zahllose davon. Ausschnitte von Zwischensequenzen, Einblicke in kommende PvE-Karten, in Talentbäume und den Verlauf der Story. Ich war gehyped. Spätestens das absolut grandiose Kiriko-Cinematic hatte meine Vorfreude auf alles Kommende nochmal multipliziert.

Was mich am meisten „triggert“ ist allerdings die Begründung. Der PvE-Modus wurde gestrichen, weil das Live-Game mit seinen Saisons und Events so viel Aufmerksamkeit und Energie braucht. Da hat man leider nicht mehr die Kraft und Energie, nebenbei ein „ganz eigenes Spiel“ zu entwickeln.

Wirklich, Blizzard? Ein Unternehmen, das seit vielen Jahren Live-Spiele wie World of Warcraft, Hearthstone und Diablo am laufen hält und mit regelmäßigen Updates und Saisons versorgt, merkt „plötzlich“, dass man dafür viel Energie und Entwickler braucht?

Ein Unternehmen, das für tolle Spielwelten und grandiose PvE-Erfahrungen bekannt ist, muss nun kleinlaut in einem Dev-Update zu einem ganz anderen Thema sagen: „Ja, wir kriegen es nicht in der Qualität hin, die ihr verdient habt.“

Das wollt ihr den Fans, die seit Jahren auf das Spiel warten, wirklich erzählen?

Der Frust ist groß – und absolut gerechtfertigt

Ich halte wenig davon, Entwickler zu beleidigen oder gar zu bedrohen – das passiert gerade bedauerlicherweise wieder und ist immer die falsche Reaktion. Aber die dahinter sitzende Frustration von Hunderttausenden Fans, die seit Jahren auf Overwatch 2 warten und nun bei der Frage nach dem PvE-Modus in Form des „Ah, eto … bleh!“-Memes enttäuscht werden, ist für mich unfassbar.

Um es mal etwas salopp zu sagen: „I’m maxed out on handling your Bullshit.“

Als Jeff Kaplan das Overwatch-Team verlassen hat, hab ich mich an den dünnen Strohhalm geklammert, dass seine Vision eines PvE-Modus ja schon weit vorangeschritten ist. Jetzt muss ich verbittert und frustriert feststellen, dass die Dinoflask-Parodie mehr Wahrheit enthält, als wir uns alle je vorstellen konnten:

Ich hoffe wirklich, dass Blizzard sich hier verkalkuliert hat. Ich hoffe, dass sie unterschätzen, wie viele Leute Overwatch 2 eigentlich „nur noch“ spielen, weil sie auf den PvE-Modus warten. Zumindest in den Kommentaren im Subreddit des Spiels oder auf YouTube ist die Menge gerade laut. Viele wollen Overwatch 2 den Rücken kehren und ihre Liebe für das Spiel wurde mit dieser Ankündigung komplett gekillt. Da hilft auch keine Roadmap mit vielen Trostpflastern, die Zyniker aber auch nur als „neue Items im Shop mit Mini-Event“ ansehen.

Mitleid habe ich mit den Entwicklern, die in den letzten 4 bis 5 Jahren voller Elan an diesem großen PvE-Modus gearbeitet haben und die nun hinnehmen müssen, dass ein Großteil ihrer Arbeit niemals veröffentlicht wird. Dass all die tausende Stunden Arbeit einfach verpuffen – weil Blizzard, leider zum wiederholten Male, an den eigenen Anforderungen gescheitert ist und den leichtesten Ausweg wählt.

Vielleicht sind die „Hero-Missions“, die in Saison 6 kommen sollen, richtig toll. Vielleicht macht der neue Spielmodus richtig Spaß. Vielleicht ist der Support-Held super.

Aber wisst ihr was? Es interessiert mich nicht mehr. Ich dachte wirklich, nach dem Debakel von Warcraft III: Reforged könnte so etwas kein zweites Mal passieren.

Das ist aber auch so ziemlich das einzige Positive an dieser Geschichte, Blizzard. Ihr schafft es noch immer, mich zu überraschen. Ich wünschte nur, es würde nicht so weh tun.