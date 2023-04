Größter WoW-Streamer zur Lage bei Blizzard: „Es ist wirklich enttäuschend, was da passiert“

Wir stellen euch in einem kurzen Video Disney Speedstorm vor und was ihr in dem neuen Racing-Game erwarten könnt.

Erst vor einem Jahr hatte Blizzard knapp 100 Mitarbeiter neu eingestellt, um World of Warcraft und den Content-Patches zu arbeiten. Doch allem Anschein nach nehmen viele der Mitarbeiter nun schon wieder ihren Hut, weil die Pflicht zur Rückkehr ins Büro etwas ist, das nicht mehr in ihren Lebensalltag passt oder sich mit Gehalt oder Familie nicht unter einen Hut bringen lässt.

Ich weiß nicht. Ich finde es wirklich enttäuschend zu sehen, dass das passiert. Und ich glaube, wann immer so etwas passiert, dann macht es die Qualität des Contents schlechter, weil [die Entwickler] total gestresst sind. Und immer, wenn Leute total gestresst sind, machen sie vermutlich nicht die besten Inhalte. Es ist buchstäblich so einfach.

In den letzten Tagen und Wochen gibt es wieder viele Meinungen rund um Activision Blizzard und ihre neuen Regelungen. Auch der größte Streamer zu World of Warcraft , Asmongold, hält mit seinen Ansichten nicht zurück und macht deutlich, was er von diesem Vorgehen hält.

