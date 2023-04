Blizzard deutet an, worauf Fans seit Jahren warten: Eine TV-Serie zu Warcraft

Warcraft könnte bald eine Serie oder sogar noch einen Film bekommen. Woher die Gerüchte kommen? Blizzard schürt sie selbst.

Warcraft-Fans mussten in den letzten Jahren mit einem Zähneknirschen hinnehmen, dass immer mehr erfolgreiche Videospiel-Franchises eigene TV-Umsetzungen spendiert bekamen. Dragon Age, Witcher, League of Legends, Dota und einige andere bekamen eigene Serien und die meisten davon liefen überraschend gut. Doch jetzt sorgen einige Andeutungen dafür, dass die Hoffnung wieder aufkeimt – denn Warcraft oder auch andere Blizzard-Universen könnten neue Verfilmungen bekommen.

Woher kommt die Hoffnung? Auch wenn es ein wenig Wunschdenken bedarf, stammen die mehrdeutigen Aussagen von Blizzard. Auf Twitter meinte der Nutzer „DNAngel“, das wir „ein Sequel für den Warcraft-Film brauchen“ und markierte dabei Blizzard und auch Mike Ybarra. Der antwortete:

Bei einem Film bin ich mir nicht sicher, aber es gibt sicher einige Geschichten, die wir erzählen wollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Als wäre das noch nicht verdächtig genug, markierte er daraufhin noch Chris Metzen, den einstigen Story-Guru von Warcraft. Der wiederum antwortete darauf:

In der Tat! Ein Film klingt aber auch spaßig. 🙂

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Besonders auffällig ist, dass Ybarra in seinem Tweet Chris Metzen markiert hat. Denn dessen aktuelle Stellung bei Blizzard ist ein bisschen ungewiss und nicht ganz klar definiert. Er wurde zwar vor einigen Monaten als „Creative Advisor“ eingestellt und sollte dem Team von World of Warcraft bei der Story für die Zukunft helfen, allerdings soll er danach „an anderen Projekten in dem wachsenden Franchise arbeiten“.

Das könnten Spiele sein – allerdings wäre auch ein Film oder eine Serie möglich.

Warum jetzt? In den letzten Jahren sind Umsetzungen von Videospielen, die mit einem entsprechend großen Budget ausgestattet wurden, extrem erfolgreich gewesen. Egal ob man Arcane, Witcher oder Cyberpunk: Edgerunner nimmt, alle kamen bei den Fans gut an. Auch das Jahr 2023 ist da nicht anders. „The Last of Us“ ist die erfolgreichste Serie des Jahres und der Mario-Film der bisher erfolgreichste Kino-Film des Jahres.

Der „Fluch“, der lange Zeit über Videospiel-Umsetzungen lag, scheint gebrochen. Es wäre also nur logisch, dass auch Blizzard darüber nachdenkt, Warcraft noch einmal auf die große Leinwand oder auf die TV-Geräte zu bringen.

Wie wahrscheinlich ist das? Das lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt schwer sagen. Natürlich könnten die Aussagen von Metzen und Ybarra auf Twitter schlichte Überlegungen sein, die noch gar nichts bedeuten. Allerdings ist es ebenfalls denkbar, dass Activision Blizzard nach dem großen Erfolg von Videospiel-Serien und -Filmen in den letzten Jahren es noch einmal versuchen will.

Sobald es verlässlichere Informationen dazu gibt, werden wir natürlich darüber berichten.