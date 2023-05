WoW macht sich über die eigenen Spieler lustig, löscht schnell die Beweise – Asmongold findet’s „Verdammt lustig“

Ein kleiner Fehltritt auf Twitter löste große Diskussionen aus. World of Warcraft hat sich über die eigenen Spieler lustig gemacht – und das führt zu Stress.

Dass auf den Social-Media-Kanälen von World of Warcraft auch mal ein bisschen Ironie und Sarkasmus zu sehen sind, ist eigentlich Alltag. Doch dieses Mal hatte man sich wohl etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt und damit Streit provoziert. Denn die PvP-Community von WoW fühlt sich verraten – und sieht gleichzeitig die Befürchtungen bestätigt, die sie seit Jahren haben.

Mit einem Tweet hatte WoW die PvP-Fans gegen sich aufgebracht und diesen dann ganz schnell wieder gelöscht.

Was war das für ein Tweet? In einem kurzen Clip zu einem Feature aus dem kommenden Patch 10.1 Glut von Neltharion ging es um das Aufwert-System von Gegenständen. Für PvE-Fans wird das System drastisch vereinfacht. Es gibt nur noch eine Art der Aufwertung und die Währung dafür gibt es in allen Spielbereichen.

Das Video „WoWs neue Ausrüstung-System in 30 Sekunden“ erklärte, dass „das neue Gear-System in 10.1 euch erlaubt, die meiste Ausrüstung aufzuwerten“. Als kleinen Einschub zeigte man dann einen Charakter mit schielenden Augen und dem Namen „PvP Paul“ sowie dem Zusatz „Nicht du, PvP, verschwinde hier“. Ein eigentlich humoristisch gemeinter Einwand, dass die Änderung eben nicht die PvP-Ausrüstung betrifft, die nach wie vor mit Ehre und Eroberungspunkten aufgewertet wird.

Doch diese Abstemplung als „nerviger PvP-Paul“ kam bei einige gar nicht gut an und sorgte für einen kleinen Aufreger auf Twitter.

Die Twitter-Nutzerin Takhsick benannte sich daraufhin kurzerhand in „PvP Paultakhi“ und fragte deutlich aufgebracht:

Definitiv nicht Blizzard, die einfach einen „Scheiß auf PvPler“-Tweet veröffentlichen und ihn dann wie Feiglinge löschen, weil sie genau wissen, was das auslöst. Seid jetzt nicht schüchtern, meine Kleinen. Kommt hervor und sagt es klar und deutlich, damit wir es ein für alle Mal gehört haben.

Sie spielt damit darauf an, dass PvP-Fans sich schon seit Jahren von Blizzard vernachlässigt fühlen.

Was ist das Problem der PvP-Community? Aus den Augen vieler PvP-Spieler wird für den PvP-Bereich in WoW zu wenig getan. Mit der Balance sind einige seit Jahren nicht zufrieden, neue Schlachtfelder gibt es nur extrem selten und abgesehen vom „Gemischten Einzel“ gab es in den letzten Jahren nur sehr wenige große Überarbeitungen.

Zusammengefasst kann man sagen: Die PvP-Fans in World of Warcraft fühlen sich seit Jahren vernachlässigt.

Dass Blizzard diese Spieler nun als „derpy PvP-Paul“ darstellt, quasi lachend mit dem Zeigefinger auf sie deutet und sagt „Guckt, was die PvE-Spieler tolles bekommen“, hat für einige das Fass nun zum Überlaufen gebracht.

Viele waren allerdings auch der Ansicht, dass das einfach ein harmloser, kleiner Scherz war – und man sich nicht über alles so aufregen muss.

Asmongold findet’s super: Zumindest einer kann sich köstlich darüber amüsieren – der größte WoW-Streamer, Asmongold. Der findet den ganzen Vorfall und auch die Verballhornung der PvP-Spieler „verdammt lustig“ und sagt dazu:

Die Leute sind darüber wütend geworden. Ich finde, das ist verdammt lustig. Dieser Scheiß ist einfach witzig. Da bin ich ganz ehrlich mit euch.

Was haltet ihr davon? Ein kleiner Scherz, den man als PvP-Fan auch mal hinnehmen muss? Oder einfach unhöflich den eigenen Spielerinnen und Spielern gegenüber?

An anderer Stelle ist Asmongold von Blizzard eher negativ gestimmt. Zu den aktuellen Vorfällen beim Unternehmen sagt er: “Es ist wirklich enttäuschend, was da gerade passiert!”