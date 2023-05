WoW-Chef kommt zu schockierender Erkenntnis: Wenn man auf die Spieler hört, wird das Spiel gut

World of Warcraft ist offenbar besser, wenn die Entwickler auf die Spieler hören. Eine Erkenntnis, die dem Anschein nach recht lange gebraucht hat.

Die letzten Jahre waren selbst für die treusten Fans von World of Warcraft schwer zu ertragen. Nach dem schon zu weiten Teilen enttäuschendem „Battle for Azeroth“ war „Shadowlands“ ein weiterer Schritt in die falsche Richtung.

Auf Feedback der Spielerinnen und Spieler wurde viel zu spät gehört. Große Features wie Azerit-Ausrüstung oder Torghast kamen so ins Spiel, wie die Entwickler es für richtig hielten – und die Community schon zu Beta-Zeiten sagte: Das ist nix.

Doch seit dem Ende von Shadowlands scheint es bergauf zu gehen und auch der Game Director von WoW stellt fest: Wenn man auf die Spieler hört, wird WoW ja doch wieder gut.

In einem Interview mit Dot Esports sprach der Game Director von World of Warcraft, Ion Hazzikostas, über einen Wandel bei der Spielentwicklung – im Speziellen bei WoW.

Was es ausgelöst hat, war, ehrlich gesagt, dass unsere alte Herangehensweise nicht mehr funktioniert hat. Wir scheiterten daran, uns mit der Spielerbasis zu verbinden und die Leute waren unglücklich mit Spielelementen, die wir einfach nur als Fortsetzung von 20 Jahren Tradition ansahen.

Das erklärt zumindest, warum in der Vergangenheit an einigen Features festgehalten wurde. Gerade „Borrowed Power“ und ein „endloser Grind“ waren immer wieder ein Problem. Schon zu Legion mit der Artefaktwaffe wurden hier endlos immer wieder die gleichen Dungeons gefarmt, um möglichst rasch Artefaktmacht zu sammeln. Mit dem Herz von Azeroth war es später das Gleiche.

Wir hatten definitiv einige Weckrufe auf dem Weg und uns wurde klar, dass nichts davon zählt, wenn wir keine Verbindung zu unserer Spielerbasis aufbauen, sie dort abholen, wo sie sind und eine Welt erschaffen, die ihnen Freude bereitet und dazu inspiriert, Zeit in ihr zu verbringen und zurückzukehren.

Hier dürfte wohl vor allem Torghast in dunkler Erinnerung bleiben. Eine eigentlich coole Idee eines „Rogue-Like“ in World of Warcraft, die jedoch rasch in Ungnade gefallen ist, weil es den wöchentlichen „Zwang“ für diesen Content gab. Zahlreiche Systeme und Features wurden miteinander vermischt, was dafür sorgte, dass man jede Woche quasi eine ganze Liste an Aufgaben hatte, die bewältigt werden mussten.

Für viele fühlte sich WoW nach einem „zweiten Job“ an – der Spaß blieb auf der Strecke. Nicht umsonst benannte die Community den Turm „Torghast“ kurzerhand in „Choregast“ um.

WoW-Entwickler wollen Vertrauensvorschuss – und geben den auch der Community

Die Antwort darauf ist einfach eine Konversation – um die Dinge zu verstehen, die wir gemacht haben und die nicht so ankamen, wie wir uns das erhofften, das Erarbeiten von möglichen Änderungen, diese Änderungen mit der Community zu besprechen und die Gespräche fortzuführen, sodass wir hoffentlich an einem Ort ankommen, wo [die Gespräche] die Norm geworden sind und Leute sich auf sie verlassen können. Vielleicht ist dort noch ein bisschen Platz, sodass beide Seiten sich einen kleinen Vertrauensvorschuss gewähren.

Doch auch wenn sich Hazzikostas zuversichtlich zeigt und die aktuellen Zahlen in World of Warcraft ihm und dem Kurs des Teams recht geben (immerhin hält WoW mehr Abonnenten als vorherige Erweiterungen) – so warnt er doch zugleich. Das WoW-Entwicklerteam werde niemals perfekt sein und Fehler kommen auch weiterhin vor.

Wir werden Dinge falsch machen. Wir sind nicht perfekt und wir werden Fehler machen. Wenn wir das tun, dann ist unsere Hoffnung, dass wir durch Gespräche schneller verstehen können, was wir falsch gemacht haben und gleichzeitig das Vertrauen [der Spieler] haben, dass das nicht ewig so bleiben wird; dass, wenn wir etwas falsch gemacht haben, dann weil wir genau so Fehler machen wie alle anderen und dass es unser größter Wunsch ist, zu verstehen, wie wir das beheben können.

Häufig wurden diese Worte nur als „hohle Phrasen“ abgetan, die man viel zu oft gehört hat – doch mit Dragonflight scheint Blizzard gerade zu beweisen, dass sie WoW doch noch auf einen vernünftigen Kurs bringen können. Es bleibt nur zu hoffen, dass es dafür nach dem Shadowlands-Debakel nicht zu spät ist.