Ab heute ist „Kuschelkurs“ in WoW: Horde und Allianz haben gemeinsame Gilden – Das müsst ihr beachten

Das Ende vom „War“ in World of Warcraft? Ab heute sind Horde und Allianz vereint und können in gemeinsamen Gilden miteinander spielen.

Lange wurde es von vielen gewünscht und von einigen befürchtet – jetzt ist der Tag gekommen. Mit Patch 10.1 Glut von Neltharion hat Blizzard das Gilden-System in World of Warcraft verändert. Vorbei sind die Zeiten, in denen Gilden nur Mitglieder einer Fraktion aufnehmen konnten. Ab jetzt können Gildenmitglieder „gemischt“ sein und sowohl der Horde oder der Allianz zugehören.

Wie funktionieren „Cross-Faction“-Gilden? An den eigentlichen Gilden hat sich nur wenig geändert. Eine Gilde gehört noch immer streng genommen zur Horde oder zur Allianz – das liegt an der Zugehörigkeit des Gildenmeisters, der die Gilde erstellt.

Die Gilden wurden allerdings um die Funktion erweitert, nun auch Mitglieder der anderen Fraktion aufnehmen zu können.

Den Trailer zum neuen Patch seht ihr hier:

Wen kann man in die Gilde einladen? Ihr könnt nicht einfach wildfremde Spieler der anderen Fraktion in eure Gilde einladen. Stattdessen muss eine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt sein:

Ihr müsst mit der Person in einer gemeinsamen Ingame-Communty sein.

Ihr und die Person müsst eine Battle.net-Freundschaft haben.

Blizzard begründet diese Einschränkung damit, dass man es vermeiden will, dass Spielerinnen und Spieler „aus Versehen“ in einer Gilde der anderen Fraktion landen und sich als Mensch plötzlich fragen, warum alle anderen Orcs und Trolle sind.

Das Feature ist vor allem da, um bestehende Freundschaften zu verstärken und es leichter zu machen, gemeinsam zu spielen.

Eine wirkliche Hürde stellen diese Einschränkungen allerdings nicht dar (und sollen sie auch nicht), denn einer gemeinsamen Community kann man rasch beitreten, auch ohne privatere Informationen – wie etwa die Battle.net-ID – zu tauschen.

Was bringen Cross-Faction-Gilden? Die Gilden ermöglichen es vor allem, dass Freunde und Bekannte sich nun einen Gildenchat teilen, egal auf welcher Seite sie spielen. Außerdem können Features wie die „Gildenreparatur“ oder eine gemeinsame Gildenbank von beiden Seiten benutzt werden. Dadurch steigert sich das Zugehörigkeitsgefühl und man kann mit Freunden einfach mehr unternehmen – und sei es nur, dass man ein bisschen im Chat plaudert.

Was bringen diese Gilden nicht? An dem Zusammenspiel in der offenen Welt haben auch die Cross-Faction-Gilden nichts geändert. Im Kriegsmodus sind sich Spieler der gleichen Gilde auch weiterhin verfeindet und auch Gruppenspiel in der offenen Welt ist nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich.

Horde und Allianz haben in vielen Fällen noch immer unterschiedliche Quests und den Stadtwachen von Horde- oder Allianzstädten ist es herzlich egal, welchen Gildennamen ihr über eurem Charakter stehen habt – die hauen euch auf weiterhin zu Klump, wenn ihr in die „falschen“ Städte einkehren wollt.

Was haltet ihr von dem Cross-Faction-Feature der Gilden? Endlich ein guter und richtiger Schritt? Oder eine klare Fehlentscheidung?

Gerade könnt ihr auch ein ganz besonderes Spielzeug abstauben – aber ihr habt nur wenig Zeit.