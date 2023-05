WoW: Ab heute könnt ihr ein super-seltenes Spielzeug bekommen – Aber ihr müsst euch beeilen

In World of Warcraft könnt ihr ab heute ein besonderes Spielzeug bekommen. Aber ihr habt nur wenig Zeit, bevor das Toy wieder verschwindet.

World of Warcraft rührt kräftig die Werbetrommel und startet deswegen ein paar Promotionen, um den Patch 10.1 Glut von Neltharion zu bewerben. Auch wenn der bei uns erst morgen, am 03. Mai 2023 startet, gibt es jetzt schon eine schicke Belohnung abzustauben, nach der Sammler bereits seit vielen Jahren gieren.

Was ist das für ein Spielzeug? Das Spielzeug „Durchscheinendes Portal“ fungiert als Ruhestein und spart euch damit sogar einen Inventarplatz – denn diesen Ruhestein müsst ihr nicht in der Tasche haben, er landet in eurer Spielzeug-Sammlung. Die Animation ist dabei aber das Besondere, denn wenn ihr das durchscheinende Portal benutzt, wird genau so ein technisch aussehendes Portal beschworen, das euch letztlich hinfort teleportiert.

Das durchscheinende Portal gibt’s ab heute.

Angelehnt ist das Portal an die Teleportations-Netzwerke der Astralen, die zum ersten Mal in The Burning Crusade aufgetaucht sind.

Ursprünglich war das Spielzeug Teil des „Warcraft Trading Card Game“ und dort als seltene „Loot-Karte“ erhältlich. Das Spiel ist allerdings seit vielen Jahren eingestellt und die Lootkarten wurden für mehrere Hundert Euro auf Internetplattformen gehandelt.

Wie kommt man an das Spielzeug? Um an das Spielzeug zu gelangen, müsst ihr euren Battle.net-Account mit dem Twitch-Account verbinden und dann im entsprechenden Zeitraum 4 Stunden WoW-Content anschauen.

Es ist dabei nicht wichtig, ob ihr wirklich „zuschaut“ oder den Stream einfach im Hintergrund oder gar stumm laufen lasst. Wer nur die Belohnung will, stellt den Stream einfach auf lautlos und kommt nach 4 Stunden wieder.

Wie lange hat man Zeit? Ihr müsst euch beeilen, denn die Aktion läuft lediglich für ein paar Tage. Vom 2. Mai (19:00 Uhr) bis zum 10. Mai (08:59 Uhr) habt ihr Zeit, um insgesamt 4 Stunden WoW-Content auf Twitch zu schauen. Beachtet dabei, dass ihr einem Kanal (oder mehreren) zuschaut, die „Drops“ aktiviert haben.

Denkt daran, das Spielzeug dann auch rechtzeitig einzufordern, damit es in WoW freigeschaltet ist.

Im Anschluss gibt es dann ab dem 9. Mai eine weitere Belohnung – ein feuriges Reittier.