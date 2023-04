WoW verschenkt zwei super-seltene Items, aber ihr habt nur wenige Tage Zeit

World of Warcraft vergibt über Twitch-Drops schon wieder einige exklusive Belohnungen. Wir verraten, wann und wie ihr sie bekommt.

Bei Blizzard rührt man seit einigen Monaten kräftig die Werbetrommel, vor allem wenn es um die Plattform Twitch geht. Fast zu jedem neuen Release eines Patches oder einer neuen Saison gibt es verschiedene Goodies für die jeweiligen Spiele.

Gerade Fans von World of Warcraft freuen sich, denn sie können Belohnungen abgreifen, an die man sonst nur gegen den Einsatz von viel Geld rankommt. Bald gibt es zwei neue tolle Items, die ihr erhalten könnt.

Welche Belohnungen gibt es? Für den Start von Patch 10.1 Glut von Neltharion gibt es zwei Belohnungen, die zuvor nur über das (lange eingestellte) „Warcraft Trading Card Game“ erhältlich waren.

Durchscheinendes Portal (Spielzeug): Ein besonderer Ruhestein, der bei der Verwendung ein Portal beschwört, das man vor allem von den Astralen aus der Scherbenwelt kennt.

Flammender Hippogryph (Reittier): Ein Hippogryph mit einem einzigartigen Feuer-Look, der etwas an die Feuerlande erinnert.

Das durchscheinende Portal winkt schon direkt zum Start des Patches.

Wie kommt man an die Belohnungen? Um die beiden Gegenstände erhalten zu können, müsst ihr zuerst euren Twitch-Account mit dem Battle.net-Account verknüpfen. Anschließend schaut ihr während des jeweiligen Event-Zeitraumes 4 Stunden Content zu World of Warcraft. Gültige Kanäle haben in der Regel einen Hinweis darauf, dass sie „Drops“ aktiviert haben. Ihr könnt euren Fortschritt aber auch jederzeit überprüfen.

Den Hippogryphen gibt’s in der zweiten Woche nach dem Patch-Launch.

Wann sind die Aktionen aktiv? Je nachdem, welche der Belohnungen ihr ergattern wollt, müsst ihr zu unterschiedlichen Zeiten einschalten.

Durchscheinendes Portal: Schaut 4 Stunden zwischen dem 2. Mai 19:00 Uhr und dem 10. Mai 08:59 Uhr.

Flammender Hippogryph: Schaut 4 Stunden zwischen dem 9. Mai 19:00 Uhr und dem 18. Mai 08:59 Uhr.

Muss man aktiv zuschauen? Nein, das ist nicht notwendig. Wer nur an den Belohnungen interessiert ist, kann den Stream öffnen, stummschalten und einfach im Hintergrund laufen lassen, bis die erforderliche Zeit erreicht ist. Vielleicht findet ihr auf diesem Weg aber einige interessante Content-Creator, deren Inhalte euch gefallen.

Was haltet ihr von diesen Belohnungen? Cool, dass sie jetzt so in euren Besitz kommen? Oder schade für alle, die sie damals über das Trading Card Game erhalten haben?