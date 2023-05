WoW verkauft ein Set, das ihr vorher umsonst bekommen konntet

World of Warcraft verkauft gerade sonderbare Dinge. Es gibt ein Set, das im Handelsposten landen wird – dennoch könnt ihr es jetzt schon kaufen.

Der Handelsposten ist seit einigen Monaten in World of Warcraft live und hat sich zu einem kleinen, aber geliebten Feature entwickelt, das Transmog-Fans immer wieder neue Beute beschert. Allerdings kommt es auch fast monatlich zu amüsanten Bugs. So standen alle Spieler beim Anbruch eines neuen Monats nackt herum und konnten ohne Reittier fliegen oder es landeten Gegenstände im Handelposten, die dort gar nicht hingehörten.

Was ist das für ein Set? „Das Wächterpaket“ besteht insgesamt aus 3 Gegenständen – einem Stab, einem Umhang und einem Kopf-Item.

Der Stab ist offensichtlich für Magier gedacht und hat am Arkanfokus eine große Rabenstatue angebracht. Damit erinnert der Stab klar an die Ausrüstung von Medivh.

Auch die Gugel und der Umhang sind mit Rabenfedern geschmückt.

Das Set eignet sich also gut, um sich selbst den Look vom „Letzten Wächter“ Medivh zu verleihen – auch wenn das Set letztlich nicht genau so wie der bekannte Magier aussieht.

Was ist so komisch an dem Set? Anfang Mai waren die Gegenstände bereits kurz im Handelsposten verfügbar – allerdings nur auf den europäischen Servern. Am 1. Mai kamen die Gegenstände wohl fälschlicherweise ins Spiel und Blizzard behob den Fehler nach wenigen Stunden.

Jetzt sind die drei Gegenstände im Shop gelandet, zu einem Gesamtpreis von 8 Euro und kann bis zum 31. Mai gekauft werden. Immerhin gibt es dazu den Hinweis, dass die Gegenstände auch später im Handelsposten landen werden.

Wann kommt das Set in den Handelsposten? Blizzard war immerhin so fair, bereits auf der Verkaufsseite anzugeben, dass die Gegenstände später im Handelsposten landen werden. Der aktuelle Zeitplan dafür sieht vor, die Items „zwischen September und Dezember 2023“ anzubieten. Die Kosten sind dann wie folgt:

Gefiederte Gugel des Wächters – 225 Händlerdevisen

Standarte des Wächters – 650 Händlerdevisen

Gefiedertes Tuch des Wächters – 100 Händlerdevisen

Insgesamt müsstet ihr also knapp 1.000 Händlerdevisen dafür berappen – das ist das Maximum, was ihr in einem Monat erspielen könnt.

Was haltet ihr von den Gegenständen? Sind die 8 Euro wert oder werdet ihr die Finger davon lassen?

