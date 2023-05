WoW gibt euch gerade in einfachen Dungeons bessere Beute als im härtesten Content

Den besten Loot gibt’s gerade aus dem einfachsten Content. Jeder Charakter in World of Warcraft sollte schnell zugreifen – denn es lohnt sich.

Mit Patch 10.1 Glut von Neltharion wurde das Beute-System von World of Warcraft Dragonflight deutlich verändert. Fast sämtliche Items können nun aufgewertet werden, sodass selbst schwächliche Quest-Gegenstände am Ende richtig nützliche Ausrüstung darstellen können.

Doch eine Quest beschenkt euch für minimalen Aufwand mit so starker Ausrüstung, dass selbst aktuelle, mythische Raid-Belohnungen dahinter verblassen.

Was ist das für eine Quest? Die Quest „Kampf ist eine Belohnung in sich“ („Fighting is Its Own Reward“) könnt ihr in Valdrakken annehmen, beim NPC Kemora bei den Koordinaten 35 / 28. Sie ersetzt die bisherigen wöchentlichen Dungeons-Quests, für die ihr irgendwelche Items von Endbossen besorgen mussten.

Die neue Quest will von euch, dass ihr 5 aktuelle Dragonflight-Dungeons auf heroischer Schwierigkeit abschließt.

Richtig gehört: Heroisch. Heroische Dungeons sind vergleichsweise einfach und benötigen mit aktueller Ausrüstung nicht einmal eine vollständige Gruppe aus 5 Leuten. Tanks können die Dungeons vermutlich im Alleingang bewältigen. Mit einer vollen Gruppe sollte es kaum viel länger als eine Stunde dauern, durch die Dungeons zu sprinten.

Was gibt es da für eine Belohnung? Für den Abschluss der Quest habt ihr die Wahl zwischen 2 unterschiedlichen Belohnungen. Ihr könnt:

Entweder ein zufälliges Champion-Item auf Stufe 415 wählen, das mehrfach aufwertbar ist.

Alternativ bekommt ihr ein „Schattenflammenwappen des Drachen“, das ihr für die Aufwertung von Items benötigt.

Für die meisten dürfte das Champion-Item interessant sein. Denn diesen Gegenstand könnt ihr recht simpel bis Itemlevel 424 aufwerten. In den kommenden Wochen könnt ihr die Aufwertung sogar bis Itemlevel 437 hochtreiben.

Damit ist das Item bereits in seiner Start-Ausführung so stark, wie Beute aus dem noch aktuellen Raid “Gewölbe der Inkarnationen” auf mythischer Schwierigkeit. Mit genügend Aufwertungen wird dieses Itemlevel noch deutlich übertroffen.

Ganz nebenbei gibt es auch noch Ruf bei allen Dragonflight-Ruhmfraktionen, einschließlich der neuen „Niffen von Loam“ aus den Zaralekhöhlen.

Aufgrund der hohen Belohnung eignet sich die Quest auch perfekt, um Zweitcharaktere sofort mit mächtigen Items auszustatten, sodass sie einen guten Start in die Saison 2 haben, die ab kommendem Mittwoch beginnt.

Ihr solltet also zusehen, dass ihr diese Quest bis spätestens Dienstagabend abschließt – das Item könnte einen richtig starken Boost darstellen, um euch den Start in die Saison zu erleichtern.

