In WoW sind viele Spieler nun nackt und Belohnungen wurden ihnen genommen

Wir haben euch in einem kurzen Video alle Informationen zum Release von Sons of the Forest zusammengefasst.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Sind die Belohnungen für immer weg? Das ist unwahrscheinlich. In aller Regel sind die Freischaltungen in den Accountdaten gespeichert. Es dürfte also nur einen kleinen Bugfix seitens Blizzard benötigen, um die Items wieder zu entschlüsseln. Danach solltet ihr euer geliebtes Transmog und das Reittier zurückbekommen.

Wenn ihr heute in WoW also eine Menge absurder Begegnungen mit Nudisten und scheinbaren „Exploitern mit Speedhack“ habt – spart euch ein Ticket. Es handelt sich dabei lediglich um einen Bug.

Noch absurder ist das bei dem Reittier „Ash’adar, Herold der Morgendämmerung“. Das Reittier befindet sich noch als Eintrag in den Sammlungen der Charaktere, hat aber kein Modell mehr. Ihr könnt also auf das Flug-Mount „aufsitzen“ – aber es erscheint kein Reittier.

Ein schwerer Fehler in World of Warcraft hat viele Charaktere nackt gemacht – und Mounts wurden ihnen auch „geklaut“.

Insert

You are going to send email to