Sohn eines Zahnarztes aus Rosenheim ist der Boss von Amazon Games: „Ich will, dass Herr der Ringe das größte MMO wird“

An der Spitze von Amazon Games steht mit Christoph Hartmann ein deutscher Manager, der große Pläne hat. Er will das neue MMORPG zu Herr der Ringe zum „größten MMO“ machen und das soll ausgerechnet das Team leisten, das mit „New World“ (Steam) schon so viel durchgemacht hat. Aber das sieht Hartmann als Vorteil.

Wer spricht da? Christoph Hartmann wurde in Rosenheim geboren. Seine Eltern arbeiteten als Zahnärzte, aber er hatte keine Lust, 40 Jahre lang in die Münder von Bauern zu starren, sagte er (via gamespot). Er ist jemand, der seinen Hund “Sissi” nennt, nach der Filmreihe.

Als Teenager verliebte er sich in die US-amerikanische Kultur, auch weil ihn ein Amerikaner im Basketball trainierte. Und so absolvierte er ein Austauschjahr in Malone, New York, als er 18 war.

Hartmann arbeitete während seines Wirtschafts-Studiums in München als DJ und kam so an ein Praktikum für ein Musiklabel in Spanien. Über Umwegen landete er schließlich im Gaming und war 1997 Teil des Teams, welches das ursprüngliche Grand Theft Auto schuf.

So arbeitete Hartmann von 1995 an mehr als 20 Jahre für den Spiele-Publisher Take-Two (GTA, Max Payne) und gründete das Gaming-Label „2K Games“ (Bioshock, Borderlands, Civilization) im Jahr 2005. 2017 verließ er das Studio ohne nähere Angaben von Gründen.

Seit 2018 ist er als „Vice President“ der wichtigste Mann bei Amazon Games und plant nun einen Großangriff auf MMORPGs.

In einem Interview mit IGN erklärt er seine Absichten zum neuen MMORPG zu Herr der Ringe, das Amazon am 15. Mai offiziell angekündigt hat. Das Team von New World soll das Mammutprojekt entwickeln.

Herr der Ringe soll neue Spieler für MMORPGs begeistern

Das sagt er zu Herr der Ringe:

Ich will, dass es das größte MMO da draußen wird. Das ist natürlich gut für uns, aber es ist auch gut für Gamer, weil ich denke, dass es einen Markt für Leute gibt, die große MMOs wollen. Es gibt nicht viele da draußen und ich will, dass es ein Titel wird, der viele Leute zum Genre bringt, weil letztlich: Je mehr Leute spielen, desto mehr Leute gibt es, mit denen man spielen kann. Und das ist mein Traum und meine Hoffnung: Es soll das größte MMO sein, das es da draußen gibt.

„Seit ich da bin, wurde es besser“

Was sagt er zu den Problemen bei Amazon Games? Amazon hatte einen schwierigen Start ins Gaming: Mit Breakaway und Crucible waren erste Projekte schnell gestorben.

Laut Hartmann seien Videospiele-Publisher wie eine Achterbahn. Und jetzt gerade sei man „eher auf dem Weg nach oben als auf dem nach unten“:

Amazon hat versucht, sich bei Games zu etablieren und ich denke, sie haben sich dem Thema eher wie eine Tech-Firma genährt, nicht wie eine Gaming- oder Unterhaltungsfirma. Als sie mich zum ersten Mal hereingebracht haben, mit viel Erfahrung und Wissen über die Gaming-Industrie, und als sie uns den Raum zum Atmen gaben, den wir brauchten, wurde es besser.

“New World war ein großer, großer Erfolg”

Was ist mit den Schwierigkeiten bei New World? New World war 2021 fantastisch auf Steam gestartet, hatte fast 1 Million Spieler online, doch die Spieler verschwanden rasch, weil zu wenig neue Inhalte nachkamen und sich Schwierigkeiten im Gameplay auftaten.

Dennoch sieht Hartmann das MMORPG als große Leistung an.

Er sagt, dass ein neues Team mit einem ersten Wurf und seiner eigenen Tech schon etwas derart Riesiges auf die Beine stelle, sei großartig. Das passiere sonst einfach nicht.

Das Team von New World sei dann jedoch vom Ansturm zum Launch so überrascht worden:

Du kannst dich nicht nur für den Launch vorbereiten, du musst dich für die ersten 2 Jahre nach dem Launch vorbereiten.

Das sei im Rückblick die große Lektion aus New World gewesen. Im Rückblick sagt er: Hätte man mehr Inhalt und weniger Probleme gemacht, dann hätte man vielleicht mehr Spieler behalten. Aber die Leute würden New World noch immer mögen. Man hätte nun einen Battle Pass rausgebracht, die Zahlen stiegen wieder.

Amazon sieht großes Potenzial in Live-Service-Games und PS5/Xbox Series X

Für die Zukunft hat er sich vorgenommen, dass Amazon Games auch für die Konsolen entwickelt. Dass die ersten Spiele nur für den PC kamen, waren offenbar noch Entscheidungen vor seiner Zeit.

„Live-Service“-Games, also auch MMOs, sieht er als Markt mit großem Potenzial, der weiterwächst. Spieler, die altersbedingt aufhören, würden durch jüngere ersetzt. So könne der Markt weiter wachsen.

Hartmann sagt, um Millionen von Spielern zu erreichen, müsse man große Risiken eingehen und auch Spieler ansprechen, die vorher noch nie ein MMO gespielt haben. Er ist bereit, diese Risiken einzugehen:

Mein Ziel ist es nicht, eine bestimmte Gruppe von MMO-Spielern mit dem Game glücklich zu machen. Ich will, dass Leute, die normalerweise kein MMORPG spielen, sagen: Hey, vielleicht spiel’ ich das mal, weil ich es verstehe. Es ist Herr der Ringe […] – Ich will, dass wir es mit so einer breiten Perspektive angehen, als dass wir einfach nur noch ein weiteres MMO machen.

Mehr zum neuen MMO zu Herr der Ringe:

Amazon entwickelt neues MMORPG zu Herr der Ringe – Verspricht Open-World für PC, PS5, Xbox Series X mit Top-Qualität