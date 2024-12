Das MMORPG-Jahr 2024 war vollgepackt wie lange nicht, doch es fehlte DAS EINE Highlight

Das Ende von 2024 nähert sich mit rasenden Schritten und es ist damit die Zeit gekommen, um auf das noch aktuelle MMORPG-Jahr zurückzuschauen. Welche High- und Lowlights gab es? MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz zieht ein Fazit.

Nach dem Ausblick auf das kommende MMORPG-Jahr 2025 ist es jetzt an der Zeit, um auf die vergangenen Monate zurückzublicken. In Sachen Quantität können sich Genre-Fans wohl nicht über all das beschweren, was 2024 im Bereich der Online-Rollenspiele passiert ist. So viele spannende Neuerscheinungen gab es schon lange nicht mehr. Doch wie sieht es mit der Qualität aus?

Im Folgenden verrate ich euch meine persönlichen Highlights und Enttäuschungen, wir blicken aber auch auf die wichtigsten Launches, Erweiterungen und Early-Access-Starts. Über die Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu dem Abschnitt springen, der euch am meisten interessiert.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 15 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt und hat seit dem Launch von World of Warcraft alle wichtigen (und einige der weniger wichtigen), neuen Online-Rollenspiele gezockt – oftmals bis ins Endgame rein beziehungsweise über viele Monate und Jahre hinweg.



Im Jahr 2024 gab es so viel spannenden Nachschub für das Genre der Online-Rollenspiele, dass viele anderen Genres auf der Strecke geblieben sind. Dafür konnte Karsten fast alle spannenden Neuerscheinungen, Erweiterungen und Early-Access-Starts mitnehmen.

Die wichtigsten Neuerscheinungen 2024 im MMORPG-Bereich

21. Juni: Tarisland

24. Juli: Fractured Online (verlässt Early Access)

1. Oktober: Throne and Liberty

Es ist schon zehn Jahre her, dass sich Fans im (fast) Quartalstakt über spannende Neuerscheinungen für das Genre der MMORPGs freuen konnten. 2014 gab’s zuletzt so ein starkes Jahr, mit Wildstar, The Elder Scrolls Online sowie dem globalen Launch von ArcheAge.

Entsprechend glücklich muss man über 2024 fast schon sein, dass es immerhin drei Titel über die Release-Ziellinie geschafft haben. Doch waren eigentlich noch viel mehr Veröffentlichungen geplant.

Blue Protocol sollte nach dem Release in Japan endlich auch global erscheinen, wurde dann aber im August abgesägt.

Das postapokalyptische MMORPG Ashfall von NetEase (und mit der Musik von Hollywood-Legende Hans Zimmer) sollte eigentlich im dritten Quartal auf Steam erscheinen. Das wurde mittlerweile kommentarlos gestrichen. Einzig in China tut sich was.

Im September 2022 hieß es noch, dass ArcheAge 2 irgendwann 2024 erscheinen soll. Mittlerweile ist klar, dass der Start wohl eher in der ersten Jahreshälfte 2026 erfolgen wird.

Bedenkt man dann noch, wie schwach Fractured sowie Tarisland bei den Spielern angekommen sind und mit wie vielen potenziellen Frustpunkten das „beste neue MMORPG des Jahres 2024“ – Throne and Liberty – seit dem Launch auf sich aufmerksam macht, kann mein Fazit zu den wichtigsten Neuerscheinungen unterm Strich nur ernüchternd ausfallen. Das war deutlich schlechter als erhofft.

Die größten Erweiterungen aus 2024 für etablierte MMORPGs

Dass es dennoch ab dem zweiten Quartal unfassbar viel zu spielen gab, dafür waren – mal wieder – die etablierten MMORPGs zuständig. Ihr seht es selbst an der Auflistung: Wirklich jedes große MMORPG hat im Jahr 2024 eine umfangreiche Erweiterung erhalten. Und mit einigen der Addons hatte ich wochenlang Spaß.

Dazu kamen wichtige Updates, wie zuletzt etwa für SWTOR, die Veröffentlichung von New Legacy für Ultima Online, die monatlichen Patches für Lost Ark, die etwa die Solo-Raids gebracht haben, der erste europäische Server für Albion Online und einiges mehr.

Das größte Ausrufezeichen unter den Etablierten hat in diesem Jahr aber Blizzard gesetzt. Was die alles zum großen Jubiläum von World of Warcraft online gestellt haben, war einfach nur absurd. Es gab:

neue Erweiterungen für World of Warcraft (The War Within) und WoW Classic (Cataclysm) mit jeweils nachfolgenden Content-Updates

die Weiterführung der Saison der Entdeckungen von WoW Classic

die Bereitstellung neuer Server für WoW Classic Fresh

den Start vom Plunderstorm-Modus für WoW

die Premiere von Mists of Pandaria Remix

Ich selbst hatte dieses Jahr leider nur Zeit für die Kampagne von The War Within und einen nostalgischen Besuch in Pandaria. Aber genau das ist die aktuelle Strategie von Blizzard: Für möglichst viele Genre-Fans da draußen einen passenden WoW-Inhalt anzubieten, der einen immer mal wieder auf die Server lockt. Das Ziel scheint aufzugehen. Auch die drölfzigste Version von WoW Classic wurde zum Start überrannt.

