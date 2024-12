MMORPG für Star Wars ist jetzt so hübsch wie nie, doch euer alter Charaktername ist wahrscheinlich weg

In Star Wars: The Old Republic erschien am 10. Dezember 2024 eines der größten Updates der vergangenen Jahre. Das Spiel hat jetzt eine verbesserte Grafik und die Namen inaktiver Charaktere wurden entfernt.

Was ist das für ein Update? Mit Patch 7.6 hat Star Wars: The Old Republic heute das langersehnte Grafik-Update für verschiedene Welten und Charaktere geliefert. Auch wenn die Comic-Grafik natürlich bestehen bleibt, so gibt es jetzt schärfere und bessere Texturen im Spiel.

Ebenso wurden einige Objekte im Spiel ausgewechselt. Am markantesten sind dabei wohl die Bäume, die den Planeten dank neuen Modellen ein modernisiertes Aussehen verpassen. Das Spiel wirkt im Vergleichsvideo viel besser und einige Assets wie Statuen, die ausgewechselt wurden, wirken stark verändert.

Hier könnt ihr sehen, wie sich die Grafik in SW:TOR verbessert:

Aus Alt mach Neu

Was passiert mit den Charakternamen im Spiel? Mit dem neuen Update für SW:TOR wurden alle Namen von inaktiven Charakteren verfügbar gemacht. Wer sich jetzt ein Ticket zur Namensänderung kauft oder gar einen neuen Charakter erstellt, kann den Namen eines inaktiven Charakters übernehmen,

Wenn ihr euch also schon länger nicht mehr eingeloggt habt, könnte euer Alter Ego namenlos sein. Betroffen von der Änderung sind alle Charaktere, die dieses Jahr noch nicht eingeloggt wurden und deren Account aktuell nicht über ein laufendes Abo verfügt.

Der Bevorzugten-Status, den Spieler haben, wenn sie schon mal Geld für SW:TOR ausgegeben haben, schützt nicht vor dem Verlust der Namen. Lediglich wer aktuell ein aktives Abonnement oder sich dieses Jahr in seine Charaktere eingeloggt hat, behält den Namen sicher.

Damit Spieler endlich zu ihrem lange blockierten Wunschnamen kommen, haben die Entwickler außerdem einen Sale gestartet, der die Kosten für eine Umbenennung des Charakters um 90 % senkt. Wenn ihr euren Charakter also umnennen wollt, könnt ihr das noch bis zum 17. Dezember 2024 vergünstigt tun.

Was bringt das Update noch? Der neue Patch liefert nicht nur hübschere Grafik und die Freischaltung vieler Namen, sondern auch die dynamischen Begegnungen. Diese starten zunächst auf den Planeten Hoth sowie Tatooine und sollen SW:TOR, genau wie das Grafik-Update, zu neuem Glanz verhelfen. Die dynamischen Begegnungen sind wechselnde Events auf den Planeten, die Spieler wie Quests erledigen können. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf swtor.com.

Neu ist auch der Boss Vermehrer XR-53 sowie die PvP-Saison 7 mit dem Titel „Pfad zur Meisterschaft“. Obendrein gibt es neue Belohnungen zum Lebensfest-Winterevent. Auch an der Balance wurde geschraubt und das MMORPG wurde um neue Skins, Pets und Mounts erweitert. Star Wars: The Old Republic ist eines von drei Spielen, bei denen sich der Einstieg 2024 noch richtig lohnt: Das MMORPG zu Star Wars bekommt nach 12 Jahren eine neue Grafik, bringt großes Update mit mehr Story