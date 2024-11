Das MMORPG zu Star Wars bekommt nach 12 Jahren eine neue Grafik, bringt großes Update mit mehr Story

In Star Wars: The Old Republic erscheint noch dieses Jahr ein großes Update mit vielen Neuerungen. Diesmal führen die Entwickler unter anderem ganz neue Events ein.

Was wurde angekündigt? Wie die Entwickler von Broadsword in einem Update-Post und einem Livestream auf der Website swtor.com ankündigten, erscheint noch dieses Jahr im Dezember das große Update 7.6 für SW:TOR. Dabei kommen gleich viele Neuerungen in das Spiel sowie weitere Updates zur Grafik.

Eine der großen Neuerungen sind die dynamischen Events, die den Planeten im Spiel neues Leben einhauchen sollen. Daneben wird der neue Patch auch wieder frische kosmetische Gegenstände, Gleiter und Begleiter einführen. Auch eine neue gratis Langhaar-Frisur für alle ist dabei.

Im Video seht ihr, wie die neuen Star-Wars-Entwickler die Grafik des Spiels verbessern, ohne alles zu verändern:

Dynamische Events und mehr Story

Was hat es mit den dynamischen Events auf sich? Die neuen dynamischen Events im Spiel sollen die Planeten aus dem Spiel etwas wiederbeleben. Erstmals seit dem Release finden dort in verschiedenen Intervallen täglich immer wieder Events statt, die die Spieler erledigen können.

Die regulären dynamischen Events sind dabei unabhängig vom Fortschritt der Spieler und hängen auch nicht direkt mit der Hauptgeschichte zusammen, stattdessen dürft ihr zum Beispiel entflohene Banthas hüten, die im Raumhafen umherirren.

Bei den „versteckte Ketteninvasionen“-Events sollt ihr die Streitkräfte von Heta Kol aufhalten, während diese für Chaos in der Galaxie sorgen. Die dynamischen Events starten zunächst auf den Planeten Hoth und Tatooine.

Wie sieht es mit der Story-Erweiterung aus? Das Update 7.6 wird auch die aktuelle Story um einige Abschnitte erweitern. Die neuen Missionen führen euch nach Hoth und Tatooine und knüpfen direkt an die Geschichte aus Update 7.5 an.

Während das Update 7.6 bereits im Dezember 2024 erscheint, wird die Geschichte wohl erst danach weitergeführt. Wie die Entwickler auf ihrer Website (via swtor.com) schreiben, verschiebt sich die Veröffentlichung, bis die Geschichte fertig entwickelt ist. Wann genau das jedoch ist, ist bis jetzt nicht klar.

Was hat es mit den Grafik-Updates auf sich? Seit der Übernahme der Entwickler von Broadsword gibt es immer wieder neue Upgrades der Spielgrafik. Während die Entwickler anfangs klein anfingen, mit einzelnen Objekten auf den Raumstationen etwa, folgen im neuen Update größere Schritte.

Die Planeten Tython, Korriban, Hoth und Ilum erhalten verbesserte Texturen, die das Spiel aufhübschen sollen. Dabei werden vor allem Boden-Texturen sowie Bäume ausgetauscht. Auch einzelne Objekte wie Statuen auf den Planeten werden ausgewechselt. Neben den besseren Texturen auf den Planeten gibt es auch die ersten Grafik-Upgrades für Charaktere.

Die Spezies der Menschen, Chiss, Cyborg, Miraluka, Mirialaner, Togruta, Rattatak und Zabrak erhalten allesamt Updates ihres Aussehens. Dabei verlieren die Spezies ihren typischen Look nicht, sie werden stattdessen einfach etwas detaillierter texturiert dargestellt.

Wenn ihr noch nie in Star Wars: The Old Republic hereingeschaut habt oder das letzte Mal schon einige Zeit her ist, dann könnte euch dieser Artikel interessieren, in dem sich MeinMMO-Autor Cedric Holmeier angesehen hat, ob sich das Spiel im Jahr 2024 noch lohnt: Lohnt sich Star Wars: The Old Republic im Jahr 2024?