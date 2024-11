Throne and Liberty bringt ein riesiges Update mit neuer Waffe, die Nahkämpfer stärker macht

In Throne and Liberty erscheint noch im Dezember eineneue Waffe. Sie soll endlich die Lücke zwischen Nah- und Fernkampf schließen.

Was ist das für eine Waffe? In einem Video auf YouTube haben die Entwickler von Throne and Liberty ihre neue Waffe vorgestellt. Es handelt sich um einen neuen Speer, der bereits am 5. Dezember mit dem Patch ins Spiel kommen soll.

Die Waffen in Throne and Liberty ersetzten die Klassen aus anderen MMORPGs. Je nachdem, welche Kombination gespielt wird, ändert sich der Spielstil und man wird zum Nahkämpfer, Fernkämpfer, Heiler oder Tank.

Der Speer soll die Lücke schließen

Wie soll der Speer die Lücke zwischen Nah- und Fernkampf schließen? Der Speer wird viele Fähigkeiten bieten, die auch über größere Distanzen funktionieren. Für den Kampf gegen Monster beutetet das, dass viele AOE-Fähigkeiten, den Monstern Brand-Schaden hinzufügen.

Für das PvP bietet der Speer mehrere Stuns, sowie Fähigkeiten, die auch Ziele hinter dem angegriffenen Spieler treffen. So kann ein Spieler mit einem Speer, sich im Nahkampf duellieren und dennoch den Fernkämpfern in der hinteren Linie Schaden hinzufügen.

Weil die Waffe sich mit allen anderen Nahkampf-Waffen kombinieren lässt, soll sie laut Entwicklern dafür sorgen, dass Nahkämpfer im PvP stärker werden. Weiter sagen die Entwickler, dass Fernkämpfer aktuell sehr gut über die Distanzen Schaden anrichten. Der Speer soll jetzt genau hier ansetzen.

Die Speerträger stapeln Debuffs auf einem Ziel. Wenn diese negativen Effekte auf einem Maximum angelangt sind, erhält ihre primäre Angriffsfähigkeit einige Spezialeffekte. Läuft der Debuff vorher ab, explodiert er und richtet Schaden am Spieler und allen drumherum an.

Einige der Fähigkeiten lassen sich durch die richtigen Spezialisierungen mit Feuerelementen ausstatten, die zusätzliche Debuffs auftragen.

Hier könnt ihr das Video der Entwickler zum Speer sehen:

Welche Rolle soll der Speerkämpfer einnehmen? Der Speerkämpfer soll entweder als Nuker oder als Bruiser dienen. Er hat einen Buff, mit dem er Bewegungseinschränkenden-Fähigkeiten widerstehen kann. Mit seinen eigenen Fähigkeiten kann er gleich mehrere Ziele einschränken.

Durch die Debuffs, die der Speerkämpfer auf seine Gegner anwendet, kann er gleich bei vielen Gegnern Schaden über einen Zeitraum verursachen.

Welche Rolle der Speerkämpfer am Ende dann wirklich einnimmt, hängt mit der zweiten Waffe zusammen, die man als Spieler wählt. Hier stehen die gewohnten anderen Waffen zur Auswahl. So lässt sich der Speer auf ganz unterschiedliche Weise spielen.

Was soll noch mit dem Update kommen? Nicht nur die neue Waffe soll mit dem Update im Dezember erscheinen, sondern auch weitere Features. Diese sind bislang nur angekündigt, weitere Informationen zu ihnen stehen noch aus. Am 5. Dezember 2024 sollen folgende Features hinzukommen:

Neue Waffe Speer

Das neue Runen-System

Wargames

Dimensionale Prüfungen

Erweiterte Lifestyle-Inhalte

Weitere allgemeine Spielverbesserungen

Im Dezember soll es auch wieder ein neues Event, passend zur Weihnachtszeit, geben. Ob das Event bereits in diesem Update erscheinen wird, ist jedoch noch unklar.