Kann ich in Throne and Liberty auch ohne Gilde gut werden? 5 Tipps fürs Solo-Spiel

In Throne and Liberty sind Gilden so mächtig wie in kaum einem anderem MMORPG. Wer ohne Gilde unterwegs ist, muss jedoch nicht verzweifeln. Mit einigen Tipps kommt man auch so gut durchs Spiel.

In Throne and Liberty dominieren die Gilden viele Bereiche des Spiels. Sie erhalten mehr Loot bei PvE- und PvP-Feldbossen, verdienen viel Luzent und Sollant beim Kampf um den Thron, können bis zu 7 Bosse pro Woche in der Gildenhalle zusätzlich erledigen und verderben anderen auch ab und an den Spaß im Spiel.

Wer es dennoch alleine versuchen möchte, muss nicht verzweifeln. MeinMMO stellt euch 5 Tipps vor, mit denen ihr auch alleine in Throne and Liberty durchstarten könnt.

Warum Gilden so mächtig sind, erfahrt ihr hier:

Tipp Nr. 1: Wählt die richtigen PvE-Feldbosse

In Throne and Liberty können Gilden sich häufig den meisten Loot von den Bossen sichern, weil sie durch ihre große Anzahl an Spielern mehr Schaden am Boss machen und dadurch eine höhere Chance auf Beute haben.

Ihr solltet deshalb statt zu den wertvollsten und mächtigsten Bossen, eher zu denen gehen, bei denen möglichst wenig andere Spieler sind. Statt euch beispielsweise mit 200 Spielern um den Loot zu streiten, sind bei den Anfänger-Feldbossen häufig nur noch 20 Spieler. Dadurch habt ihr eine viel größere Chance auf die Beute.

Selbst wenn ihr den Loot nicht braucht, könnt ihr ihn verkaufen und mit dem erhaltenen Luzent andere Ausrüstungsteile aufwerten, was uns direkt zum nächsten Tipp bringt.

Tipp Nr. 2: Nutzt das Auktionshaus

Das Auktionshaus in Throne and Liberty ist euer bester Freund, wenn es darum geht, als Solo-Spieler an Upgrades für eure Ausrüstung zu kommen. Dort solltet ihr alle Items, die ihr selbst nicht tragt, verkaufen. Ist ein Item nicht handelbar, könnt ihr eine Extraktion machen und es damit anbieten.

Mit dem erhaltenen Luzent solltet ihr zunächst eure vorhandene Ausrüstungsteile mit Eigenschaften ausstatten. Dadurch werdet ihr schneller stärker als wenn ihr direkt lange auf ein neues Ausrüstungsteil spart. Mit der Zeit sinken auch die Preise für die Ausrüstungsteile im Shop.

Weiter geht es auf der nächsten Seite.