Throne and Liberty bekommt Strafen für Dungeons, besseren Loot und Neuerungen fürs Kochen – Spieler feiern: „Halleluja“

Am 12. Dezember 2024 erscheint Update 1.11.0 für Throne and Liberty. Euch erwartet das zweite saisonale Weltereignis des MMORPGs, zusätzliche Spawns für Erzbosse, neue Kochen-Inhalte, Strafen für die Dungeon-Gruppensuche und mehr.

Was ist das für ein Update? Neuer Donnerstag, neue Wartungsphase für Throne and Liberty. Sobald die Server um voraussichtlich 16:30 wieder online sind, dürft ihr euch auf die neuen Inhalte von Update 1.11.0 stürzen. Hier die Highlights:

Das Sternbaum-Sonnenwende-Event feiert seine Premiere.

Es gibt bis zum 9. Januar 2025 angepasste Spawns für Erzbosse, außerdem droppen Feld- und Erz-Bosse häufiger seltene und epische Ausrüstung.

Der Lebensstil-Inhalt Kochen bekommt viele Neuerungen spendiert, etwa Kochverträge.

Wer in Zukunft die über die Gruppensuche gefundene Gruppe im Stich lässt, fängt sich eine Strafe ein, die erneute Anmeldungen über die Gruppensuche für gewisse Zeit verhindert.

Es gibt neue Angelstellen.

Nur für den Fall, dass ihr für die neuen Kochverträge Salz benötigt:

Wie reagiert die Community auf das Update? Die Highlights des Updates werden auf den verschiedenen Plattform bereits ausgiebig diskutiert.

Lurking_Poster schreibt auf Reddit: „Halleluja zu den Veränderungen fürs Kochen.“

Sad-Bug210 freut sich auch über die kulinarischen Ergänzungen (via Reddit): „Ich bin schon gespannt auf die Kochverträge.“

9rrfing freut sich über die Dungeon-Strafen (via Reddit): „Ich war skeptisch, ob sie eine gute Umsetzung hinbekommen würden, aber sie ist sehr gut.“

silky_shinely_smooth schreibt auf Reddit: „Dieses Update sieht insgesamt gut aus, aber warten wir ab, wie sie es ausbauen. Haben sie erwähnt, dass sie das Problem mit dem P5S-Chat-Link beheben werden?“

Auch diverse andere Spieler vermissen in den Patch Notes erhoffte Lösungen für bestehende Baustellen wie die aktuellen Performance-Probleme, das fehlerhafte Anvisieren oder Anpassungen für das stark kritisierte Runen-System.

Update 1.11.0 – Offizielle deutsche Patch Notes

Sternbaum-Sonnenwende-Event

Das Sternbaum-Sonnenwende-Event verbreitet vom 12. Dezember 2024 bis zum 9. Januar 2025 Festtagsfreude in Solisium. Nehmt an eventexklusiven Arena-Matches auf der Schneewehen-Insel teil, um eventspezifische Belohnungen zu erhalten. Erkundet mit unter anderem Bäumen der Dankbarkeit festlich geschmückte Dörfer, sammelt festliche kosmetische Gegenstände wie Jolly Arsenal-Waffen über den Event-Pass und vieles mehr. Sogar Gigantrit und euer Amitoi werden dabei sein.

Erzbosse – Zusätzliche Spawns für Bellandir und Tevent

Vielen Dank für eure Geduld, während wir an den neulich aufgetretenen Problemen mit Erzboss-Begegnungen gearbeitet haben. Wir verstehen euren Frust. Um sicherzustellen, dass Spieler diese Begegnungen erneut spielen können, wird es vom 12. Dezember 2024 bis zum 9. Januar 2025 ein zeitlich begrenztes Event geben.

Während dieses Events werden Erzbosse an ihren regulär geplanten Terminen doppelt spawnen – einmal in Frieden und einmal im Konflikt. Der zusätzliche Spawn wird um 18:00 Uhr (Serverzeit) und der reguläre Spawn weiterhin planmäßig um 20:00 Uhr stattfinden. Viel Glück, Abenteurer!

Lebensstil-Inhalte – Kochen

Neue Kochverträge können über Vertragsmanager abgeschlossen werden.

Die Anzahl einzigartiger gekochter Nahrungsgegenstände wurde durch die Bündelung von Nahrungsqualitätsstufen verringert.

Gewöhnliche Speisen werden nun als „Ungewöhnlich“ hergestellt, Festessen- und Dungeon-Zutaten als „Selten“ und Elixiere sind, abhängig vom verwendeten Material, den Graden „Selten“ oder „Ungewöhnlich“ zugeordnet.

Die Qualität der beim Kochen verwendeten Materialien bestimmt nun die Anzahl der erhaltenen Speisen.

Seltene Materialien verbrauchen 1 Zutat und produzieren 3 Gerichte.

Fortgeschrittene Materialien verbrauchen 3 Zutaten und produzieren 2 Gerichte.

Gewöhnliche Materialien verbrauchen 5 Zutaten und produzieren 1 Gericht.

Zutaten für Festessen wurden angepasst, um die neue Gradbündelung und die Anzahl der beim Kochen produzierten Gerichte zu berücksichtigen.

Das Sammeln von Zutaten und die Beutechance wurden angepasst, um den neuen Mengenverbrauch und die Anzahl der beim Kochen produzierten Gerichte zu berücksichtigen.

Vorher gesammelte hochwertige Zutaten, die für Festessen bestimmt waren, können durch das Zerlegungssystem gegen neue seltene Zutaten eingetauscht werden.

Alle Rezepte können nun an Kochöfen und Lagerfeuern hergestellt werden.

Es gibt jetzt mehr gute Gründe, regelmäßig zu kochen.

Strafe Für Dungeon-Gruppensuche

Für Charaktere, die die Gruppensuche für Dungeons abbrechen, nachdem eine Gruppe gefunden wurde oder nachdem sie über die Gruppensuche einen Dungeon betreten haben, gilt nun eine Abklingzeit.

Diese Abklingzeit verhindert, dass ihr euch direkt für einen weiteren Dungeon anstellen könnt. Der Timer beginnt bei 10 Minuten und wird mit jeder weiteren Abmeldung länger.

Das erneute Betreten eines abgeschlossenen Dungeons über Gruppen-Matchmaking, während die vorherige Instanz noch aktiv ist, löst beim Verlassen eine Matchmaking-Strafe aus. Spieler sollten warten, bis die vorherige Instanz abgelaufen ist, bevor sie denselben Dungeon über Gruppen-Matchmaking erneut betreten.

Allgemein

Feld- und Erz-Bosse: Die Drop-Wahrscheinlichkeit von seltener und epischer Ausrüstung aus diesen Kämpfen wurden erhöht..

PvP: Die Dauer des Respawn-Schutzes, der nach dem Betreten von Konfliktgebieten durch Wiederbelebung an einem Wiederbelebungsstein der Gilde oder durch Ankunft über einen Beschwörungskreis der Gilde gewährt wird, wurde reduziert.

AFK-Charaktere werden jetzt erst nach 3 Stunden automatisch abgemeldet.

Arena: Das wöchentliche Zurücksetzen in der Arena wurde angepasst, um zur wöchentlichen Wartungszeit zu passen – ähnlich wie bei anderen wöchentlichen Zurücksetzungen.

Arena: Verbesserte Läuterungssteine können jetzt in Arenen verwendet werden.

Arena: Dem Arena-Händler wurden Runen hinzugefügt, die mit Arena-Münzen gekauft werden können.

Wöchentliche Missionen: Die Anzahl der erforderlichen Dimensionsprüfungen für den Abschluss der wöchentlichen Mission wurde angepasst.

Gigantrit: Die Route, die Gigantrit zwischen Felswacht und der Insel Saurodoma nimmt, wurde angepasst.

Angeln: Neue Angelstellen können in Gewässern überall auf der Welt auftauchen und sind durch einen kreisenden Fischeffekt erkennbar. Beim Anblick dieses Symbols werden weise Angler ihre Angel in diesen Gewässern auswerfen!

Angeln: Der Angelkodex wurde um neue Fischarten und eine neue Belohnungsstufe erweitert.

Kriegsspiele: Ein Team-Chatkanal wurde zur Verwendung während Matches eingeführt.

Kriegsspiele: Spielersymbole sind nun auf der Minikarte sichtbar.

Kriegsspiele: Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Teamoutfit nach Verlassen eines Matches weiterhin sichtbar war.

Kriegsspiele: Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Werte-Schaltfläche nach Ende eines Matches nicht die Spielergebnisse anzeigen konnte.

Optionen: Es wurde eine Option hinzugefügt, um automatisch Gruppeneinladungen abzulehnen, die nicht von Spielern auf eurer Freundesliste stammen.

Gruppensuche: Das Abschließen von Dungeons mit Hilfe der Zufalls-Gruppensuche-Warteschlangen gewährt nun 4 Seelenscherben-Auswahltruhen anstelle von Seelenscherben, die spezifisch für den entsprechenden Dungeon sind.

Kampf

Werte: Standhaftigkeit: Ein Fehler wurde behoben, durch den sich Werteffekte nicht erhöht haben, wenn der Standhaftigkeitswert verbessert wurde.

Fähigkeit: Schattenstreich: Der Teleportationseffekt von Schattenstreich funktioniert jetzt, während der Spieler springt.

Fähigkeit: Mana-Austausch: Entferne CC-Spezialisierung: Es wurde ein Fehler behoben, durch den diese Fähigkeitsspezialisierung nicht effektiv war.

Schlächterschlucht, Tal des Gemetzels: Die über mehrere Ziele koordinierte Gruppenkontrolle, die zum Abschluss dieses Dungeons benötigt war, wurde angepasst. Gruppenkontrolleffekte können nun individuell auf gegnerische Ziele angewandt werden. Ein davon betroffener Gegner kehrt nicht in einen unverwundbaren Zustand zurück.

UI

Auktionshaus: Die Bestätigungsschaltfläche, wenn die Gesamtmenge der aus einem Verkauf erhaltenen Luzent unter 10 liegt, wurde entfernt.

Ping-Anzeige: Die Option, euren aktuellen Ping auf dem HUD anzuzeigen, sollte nun in den Einstellungen verfügbar sein.

Amitoi-Expedition: Zonenstufen werden nun auf freigeschalteten Expeditionszonen angezeigt.

Amitoi-Expedition: Das Expeditionsmenü speichert nun die gewählte Amitoi-Aufstellung und Expeditionsdauer selbst beim Abbruch oder Verlassen der UI.

Gruppenrahmen: Die Darstellung des gewählten Spielers im Gruppenrahmen wurde verbessert, und es wird nun ein Indikator auf dem Rahmen angezeigt, wenn ihr mit dem Cursor über das Ziel fahrt.

Fähigkeitsmenü: Zeigt nun Pfeile links und rechts an, um sich durch die Voreinstellungen durchzuwählen.

Fähigkeitsmenü: Ihr könnt bei leeren Fähigkeitsvoreinstellungen nun per Doppelklick auf die Fähigkeiten oben auf dem Bildschirm die leeren Ausrüstungsplätze der Reihe nach von links nach rechts auffüllen.

Inventar: Es wurde ein Fehler behoben, durch den Behältergegenstände keine Inhaltsvorschau anzeigten, wenn man sich im Vollbildmodus im Inventarmenü befand.

Zeitplan: Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Zeitplan verschiedene Ergebnisse anzeigen konnte, wenn man wiederholt zwischen der täglichen und wöchentlichen Ansicht umschaltete.

Zeitplan: Unübersetzte Texte im Eventzeitplan wurden korrigiert.

Mehrere Überlappungs- und Abschneidefehler in der UI wurden behoben.

Die neuesten Updates der Textlokalisierung wurden angewandt.

