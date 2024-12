Throne and Liberty: Runen zu farmen ist „ekelhaft“ – Community diskutiert über den neuen Grind

Mit Patch 1.10.0 kam das neue Progressionssystem der Runen auf die globalen Server von Throne and Liberty. Zwar haben die Entwickler im Vergleich zur koreanischen Version einige Kritikpunkte entschärft, doch die Runen kommen auch in der aktuellen Form bei vielen Spielern nicht allzu gut an.

Was steckt hinter den Runen? Mit den farbigen Edelsteinen, die es in verschiedenen Raritäten und Varianten gibt, lässt sich die Ausrüstung der Helden aus Throne and Liberty verbessern. Dafür müsst ihr Runen-Slots über die Investition von Sollant freischalten und sicherstellen, dass die Art der Sockelfassung zu eurem Klunker passt.

Über die Runen könnt ihr eure Angriffskraft, die Standfestigkeit sowie eure Unterstützungsfähigkeiten optimieren. Runen farmt ihr über Aktivitäten wie die Dimensionsprüfung der Koop-Dungeons, Weltbosse, bestimmte Events und wöchentliche Missionen für Koop-Dungeons. Mehr Details erfahrt ihr in unserem Guide Runen kompakt erklärt.

Wer die bestmöglichen Runen nutzen will, muss viele weitere Stunden in Throne and Liberty einplanen:

Kein Pay2Win, aber dafür sehr zeitaufwendig

Wie bewertet die Community das System? Als die Runen im August 2024 in der koreanischen Version von Throne and Liberty eingeführt wurden, besaß das System klare Pay2Win-Elemente. Die hat Amazon Games für die globale Version des MMORPGs jedoch entfernt. Doch auch die neue Fassung der Runen fängt sich viel Kritik ein.

Ayio34 gibt mit seinem Post auf Reddit etwa den Anstoß für eine lebhafte Diskussion. Sein Fazit: „Das Farmen der Runen-Level ist ekelhaft“. Seiner Ansicht nach ist es einfach nur frustrierend, wenn man mehrere Stunden investieren würde, nur um am Ende ein weiteres Level für eine Rune zu erhalten.

In einem zweiten Post auf Reddit von Ecool272 wird wiederum darüber diskutiert, dass der Grind erst durch den hohen Schwierigkeitsgrad der Dungeon-Inhalte so krass ausfällt. Die normalen Level-50-Dungeons hatten bereits Leute aus dem Spiel getrieben. Die schwierigeren T2-Dungeons sowie Dimensionsprüfungen verschärfen das nur noch.

Hier einige weitere Stimmen aus der Community:

PrimordialTimelord stimmt auf Reddit zu: „Was für ein lächerlicher Grind.“

linkerko3 kritisiert, wie schwer es ist, Runen mit Zufallsgruppen zu farmen (via Reddit): „Dieses Update hat mich ehrlich gesagt dazu gebracht, das Spiel zu verlassen. Ich hatte eine Menge Spaß und Spaß ist der Grund, warum ich Games spiele, und das hier ist kein Spaß mehr.“

Lurking_Poster schreibt in seinem Post auf Reddit: „Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das Farmen der Runen ein Min/Max-Gebiet ist. Es ist dazu gedacht, für die Top 1 Prozent der Spieler ein riesiger Grind zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht auch ohne sie einigermaßen gut mithalten kann!“

Idebenn ist genervt (via Reddit): „Ich finde den Inhalt eher unangenehm als lustig. Die Spielmechanik ist unerträglich und es gibt einen hohen Anteil an Zufall. Die Leute in den Gruppen sind auch oft unausstehlich, und immer, wenn etwas schiefgeht, beginnen die Schuldzuweisungen und Tritte.“

Allekzp befürchtet auf Reddit: „Runen werden Leute von zukünftigen Inhalten ausschließen, Parteien, Gilden etc. werden anfangen, nach Leuten mit hochstufigen Best-in-Slot-Runen und hohen Ausrüstungswerten zu suchen. Ausrüstungswerten, die man nur mit hochstufigen Runen erreichen kann.“

Wie bewertet ihr das neue Progressionssystem von Throne and Liberty? Habt ihr noch Spaß am Grind oder seid ihr raus? Verratet es in den Kommentaren! Wer in Solisium Inhalte mit weniger Zeitaufwand sucht, kann sich ja mal das neue Weltereignis anschauen: Sternbaum-Sonnenwende – alle Infos zum Weihnachts-Event von Throne and Liberty